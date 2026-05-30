«Алга, садим»: мавританский сад появился в Томске у Центра татарской культуры

30 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 30 мая, в Томске после капитального ремонта официально открылся Центр татарской культуры. Горожане и представители разных объединений высадили десятки кустарников и деревьев, чтобы воссоздать мавританский сад в усадьбе центра.

По замыслу организаторов, сад должен был появиться у обновленного здания после завершения капремонта. Однако озеленение территории не вошло в проект восстановления знаменитого дома Карим-бая, где размещается центр. Тогда сотрудники учреждения обратились за помощью к горожанам. Директор Центра татарской культуры, депутат Думы Томска Шамиль Халитов отметил, что предложение нашло поддержку у жителей города.

Фото: Савелий Петрушев

— Вы знаете, мы никому конкретно не звонили, но тем не менее эта акция получила огромнейший отклик в сердцах наших томичей. Сегодня на этой площадке представители разных народов, национально-культурных объединений, входящих в состав Ассамблеи народов России. Нам Аллах или Господь Бог благоволит, потому что по прогнозам сегодня должен быть дождь, но к великой нашей радости его нет, — сказал на открытии Шамиль Халитов.

В акции приняли участие депутат Государственной Думы Татьяна Соломатина, председатель Совета старейшин города Томска Николай Кириллов, заместитель начальника Департамента по культуре Томской области Юлия Кобзева, руководитель национально-культурной автономии татар Наиль Мазитов, председатель Думы Томского района Виталий Федоров.

Председатель Совета старейшин Томска Николай Кириллов напомнил, что дом, где находится центр, когда-то принадлежал известному томскому купцу Карим-баю — человеку, который обеспечивал лошадьми и провиантом русскую армию в годы Русско-японской войны 1904 года.

Фото: Савелий Петрушев

— Карим-бай стал человеком известным и богатым. И тогда отстраивался этот дом, и тогда росла его слава. А Томская губерния была одной из самых богатых губерний, не только по наличию купечества или предприятий, которые были в Томске, но и по бюджету входила в число двенадцати самых богатых губерний России. Поэтому пусть память о Карим-бае, о его делах сегодняшним мероприятием приумножится, — сказал Кириллов.

Участники высадили несколько десятков деревьев и кустарников: яблони, миндаль, можжевельник, барбарисы, спиреи, снежноягодник, дерен, лапчатку, ель, туи, гортензии, сирень, вишню и розы. Методист Центра татарской культуры Камиль Аплин подчеркнул, что подобные акции могут стать началом городского движения.

Фото: Савелий Петрушев

— Этой акцией мы покажем, что простые томичи могут делать очень многое для украшения города. Давайте мы с этого начнем, а потом и дальше будем сажать такие сады, скверы на территории нашего замечательного города, — сказал он.

Ведущий библиотекарь отдела литературы на иностранных языках и языках народов России Лариса Кособокова рассказала, что узнала об акции после коллективной экскурсии в Центр татарской культуры, куда сотрудников библиотеки пригласили ранее.

— Я достаточно часто участвую в подобных акциях — в знак благодарности и наилучших пожеланий коллегам. Мне очень нравится идея совместного коллективного создания садов — стоит по всему городу продолжить эту цепочку, чтобы в каждом сквере был отличный сад, — сказала она.

Фото: Савелий Петрушев

На площадке собрались представители разных национально-культурных объединений, депутаты, работники библиотек, дворца народного творчества «Авангард», Российско-Немецкого дома, Дома Искусств, тетра танца «Ярада», ансамблей «Домино», «Айнур» и других учреждений.

В посадке мавританского сада приняли участие более 25 томских семей. Депутат областного парламента Сергей Автомонов передал дерево, которое было высажено от его имени, а Иван Кляйн направил участникам воду и квас.

После посадки для гостей и участников организовали чаепитие с национальным блюдом чак-чаком и экскурсию по обновленному зданию — исторической гостиной и подвальной экспозиции.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».