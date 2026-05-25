В Томске откроется выставка о репрессированном художнике Григории Чорос-Гуркине и культуре Алтая

25 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД»

В четверг, 28 мая, в Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» откроется выставка «Человек из племени Чоросов продолжает путь свой по земле», посвящённая художнику Григорию Чорос-Гуркину — одному из самых известных мастеров сибирской живописи.

В экспозицию войдут репродукции работ художника, а также материалы, рассказывающие о его судьбе. Григорий Чорос-Гуркин — ученик Ивана Шишкина, автор масштабных алтайских пейзажей и этнографических сцен, чьё творчество во многом сформировало визуальный образ Алтая начала ХХ века.

В 1937 году художника арестовали и расстреляли по обвинению в организации подпольной националистической группы и шпионаже в пользу Японии. Посмертно Чорос-Гуркина реабилитировали в 1956 году.

На открытии выставки выступит директор Национального музея Республики Алтай имени А. В. Анохина, кандидат искусствоведения Римма Еркинова. Также гостей ждёт исполнение традиционного алтайского горлового пения — кая.

Начало в 18.00 по адресу: пр. Ленина, 44. Вход на открытие свободный.

