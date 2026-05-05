«О Томске и томичах с любовью»: вышла новая книга томского краеведа Эдуарда Майданюка

5 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено издательством «Курсив»

Известный томский краевед Эдуард Майданюк выпустил новую книгу «О Томске и томичах с любовью». В ней город предстает в лиричном свете через короткие истории его жителей, рассказала «Томскому Обзору» главный редактор издательства «Курсив» Марина Паутова.

«Возможно, эта книга станет для вас открытием. В общем-то небольшой сибирский город Томск, расположенный вдали от столиц, оказывается, способен на многое. Он притягивает героев, сам куёт в шести университетах талантливое пополнение. И когда в стране происходит что-то хорошее (на земле, в небесах и на море), знайте, что нередко там поработали наши томичи», — пишет Эдуард Майданюк в аннотации.

В книге собраны интересные факты о Томске, о которых автор рассказывает без пафоса, спокойно и просто — в своей «неспешно-доверительной манере». Так, например, читатели узнают, давно ли по Вселенной плывёт астероид с именем «Томск», как связана с томским ипподромом история воздухоплавания и где в Томске находится живой прототип Останкинской телебашни.

Особую притягательность изданию придаёт богатый иллюстративный материал на основе домашних архивов автора.

Приобрести книгу «О Томске и томичах с любовью» можно у Эдуарда Майданюка и в издательстве «Курсив».

Эдуард Майданюк — один из самых известных людей в томском краеведении. Главный библиотекарь областной «Пушкинки», член легендарного клуба «Старый Томск», коллекционер, автор десятка посвященных городу книг и его подлинный патриот. Среди его недавних изданий — книги «Открытые письма» (2021), ««ДЕТГИЗ на пути к столетию» (2022), «Золотой век открытки» (2023), «Путешествие в мир журналов и газет» (2024) и «Школьные учебники» (2025).

