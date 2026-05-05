18+
18+
РЕКЛАМА

«О Томске и томичах с любовью»: вышла новая книга томского краеведа Эдуарда Майданюка

Город, Книги в Томске, Люди Томска, Томские новости, томск Майданюк книги музыка издание издательство выход новости интересное «О Томске и томичах с любовью»: вышла новая книга томского краеведа Эдуарда Майданюка

Известный томский краевед Эдуард Майданюк выпустил новую книгу «О Томске и томичах с любовью». В ней город предстает в лиричном свете через короткие истории его жителей, рассказала «Томскому Обзору» главный редактор издательства «Курсив» Марина Паутова.

«Возможно, эта книга станет для вас открытием. В общем-то небольшой сибирский город Томск, расположенный вдали от столиц, оказывается, способен на многое. Он притягивает героев, сам куёт в шести университетах талантливое пополнение. И когда в стране происходит что-то хорошее (на земле, в небесах и на море), знайте, что нередко там поработали наши томичи», — пишет Эдуард Майданюк в аннотации.

В книге собраны интересные факты о Томске, о которых автор рассказывает без пафоса, спокойно и просто — в своей «неспешно-доверительной манере». Так, например, читатели узнают, давно ли по Вселенной плывёт астероид с именем «Томск», как связана с томским ипподромом история воздухоплавания и где в Томске находится живой прототип Останкинской телебашни.

Особую притягательность изданию придаёт богатый иллюстративный материал на основе домашних архивов автора.

Приобрести книгу «О Томске и томичах с любовью» можно у Эдуарда Майданюка и в издательстве «Курсив».

Эдуард Майданюк — один из самых известных людей в томском краеведении. Главный библиотекарь областной «Пушкинки», член легендарного клуба «Старый Томск», коллекционер, автор десятка посвященных городу книг и его подлинный патриот. Среди его недавних изданий — книги «Открытые письма» (2021), ««ДЕТГИЗ на пути к столетию» (2022), «Золотой век открытки» (2023), «Путешествие в мир журналов и газет» (2024) и «Школьные учебники» (2025).

Интервью с томским писателем и краеведом Эдуардом Майданюком о его трудах и Томске читайте по ссылке.

Фото: предоставлено издательством «Курсив»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В воскресенье томичей ждут дожди, грозы и похолодание

24 апреля 2026
Томские новости

Ввод лесозаготовительного комплекса в Томской области перенесен на 2028 год, проект подорожал до 1,5 млрд рублей

29 апреля 2026
Томские новости

Томские поезда переходят на летнее расписание

27 апреля 2026
Томские новости

Световая конструкция «Томск — город трудовой доблести» появится на въезде в город

28 апреля 2026
Томские новости

В Томске начался ледоход, планируются ледовзрывные работы

11 апреля 2026
Томские новости

Все ледовые переправы закрыли в Томской области

7 апреля 2026
Томские новости

На проспекте Кирова в Томске установили новый светофор

30 апреля 2026
Томские новости

Томский центр современной культуры в Пассаже Второва показали первым посетителям

30 апреля 2026
Томские новости

Выручка национализированной «КДВ Групп» в 2025 году выросла на символический 1%

6 апреля 2026