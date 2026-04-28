На цифровой высоте: в томском ЖК «Нижний 51» появились современные смарт-сервисы

28 апреля 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» оснастил цифровыми сервисами платформы «Ключ» новый жилой комплекс комфорт-класса «Нижний 51» в Томске. Теперь жильцам доступны современные технологии, включая широкополосный доступ в интернет, умную домофонию, видеонаблюдение и систему контроля и управления доступом (СКУД).

Одной из новинок, представленных провайдером в трехподъездном многоквартирном доме, стали домофоны с функцией распознавания лиц (Face Recognition). С помощью нее владельцы квартир могут открывать подъезд так же просто, как разблокировать смартфон — без ключей, без телефона, без ввода кода. Камера на панели создает математическую модель лица, и, если цифровой профиль уже есть в базе данных, система подтверждает доступ, автоматически открывая дверь. Весь процесс занимает не более трёх секунд.

Для обеспечения безопасности на придомовой территории застройщик установил двадцать видеокамер, которые размещены по периметру всего здания. Весь комплекс цифровых решений позволяет жителям чувствовать себя защищёнными как в квартире, так и во дворе.

— В регионе уже функционирует 98 объектов с нашими смарт-сервисами. Мы не только внедряем решения в новых жилых комплексах, но и активно сотрудничаем с управляющими компаниями и ТСЖ, обслуживающими вторичный рынок жилья. «Ростелеком» берет на себя весь процесс цифровой модернизации ― от закупки оборудования, монтажа и последующей технической поддержки, — отметила заместитель директора Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

Платформа «Ключ» — это цифровая экосистема для дома, которой пользователь управляет при помощи смартфона. Кроме домофонии, видеонаблюдения и СКУД, в нее также входят умные шлагбаумы и автоматизированные приборы учета тепло- и энергоресурсов. Услуги можно подключить как в комплексе, так и отдельно.

Подробную информацию о продуктах платформы «Ключ» можно получить по телефону 8 800 301 05 50 или на сайте компании.

