В этом году в Томске стартуют фасадные работы на здании бывшего «Киномира»

В этом году в Томске стартуют фасадные работы на здании бывшего «Киномира»

Фасадные работы стартуют на здании бывшего кинотеатра «Киномир» в Томске в рамках подготовки второго корпуса Томского центра современного искусства уже в этом году. Об этом на встрече в обновленном Пассаже Второва (ссылка) рассказала автор и руководитель проекта ТЦСК Ольга Кононенко.

— Начнем с фасада, приведем его в хорошее состояние. Даты окончания работ пока нет, потому что много трудностей, связанных со спецификой объекта, — подчеркнула Ольга Кононенко.

Напомним, проект ТЦСК предполагает, что здания Пассажа Второва и бывшего кинотеатра будут объединены в один комплекс. Предполагается, что в экс-«Киномире» будут проводить самые разные мероприятия: будут функционировать два кинозала, кроме кинопоказов, планируются также спектакли, перформансы, фестивали и др.

Первый корпус ТЦСК в Пассаже Второва откроется в Томске уже завтра, 1 мая.

Напомним, в марте 2021 года ООО «Аграрная группа-капитал» приобрело 100% акций АО «Томский кристалл», владеющего коммерческой недвижимостью в центре Томска. В собственность компании перешли помещения общей площадью более 10 тыс. кв. метров, в том числе, в памятниках архитектуры вроде пассажа Второва, а также здание старейшего томского кинотеатра. В нем новый владелец планировал создать Центр современного искусства. В декабре 2024 года соответствующий проект прошел согласование в Комитете по охране объектов культурного наследия.

