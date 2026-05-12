Шествие студентов ТГУ пройдет в рамках фестиваля искусства и чтения «ТОМ IV»

12 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В субботу, 16 мая, в Томске в рамках фестиваля искусства и чтения «ТОМ IV» пройдет шествие студентов Томского государственного университета. Предполагается, что в мероприятии примут участие около 400 человек. Об этом на прошедшей сегодня пресс-конференции в РИА Томск сообщила проректор по информационной политике и цифровым коммуникациям Юлия Эмер.

По ее словам, шествие станет частью подготовки грядущего празднования 150-летия ТГУ.

— 400 человек пройдут по Александровскому бульвару в рамках нашего фестиваля. Все подразделения, у нас их 20 факультетов и институтов, покажут свою программу, — отметила Юлия Эмер.

Начало шествие запланировано на 10.00 субботы, 16 мая.

Напомним, на этой неделе в Томске стартует фестиваль искусства и чтения «ТОМ IV». С 14 по 17 мая на площадках ТГУ пройдет более 80 событий: выставки, презентации книг, встречи с писателями и издателями, а также журналистами, искусствоведами, художниками, филологами и коллекционерами.

