«ЮВТ Аэро» с 19 мая начнет летать из Казани в Томск

6 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 19 мая начнет выполнение регулярных рейсов по маршруту Казань — Томск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные томского аэропорта.

Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам на самолетах Bombardier CRJ-200.

«Рейсы являются субсидированными. Благодаря программе государственной поддержки пассажиры данных рейсов получили возможность осуществлять перелеты по доступным тарифам», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, рейсы Томск — Казань ранее выполняла авиакомпания Nordwind. В конце февраля текущего года стало известно о том, что выполнение рейсов по данному маршруту было прекращено из-за низкой рентабельности направления.

В начале марта власти Томской области заявляли, что ведут переговоры с перевозчиками о возобновлении рейсов. Планировалось возобновить авиасообщение до 2027 года в связи с планами по проведению в регионе федерального Сабантуя.

