Музыка, маркет и ночной рейв: фоторепортаж с «Теории Звука»

18 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В субботу, 16 мая, на территории бывшего завода «Контур» прошел фестиваль новой музыки «Теория Звука».

В этом году его программа объединила концерт сибирских музыкантов, выставку саунд-арт объектов, образовательный блок, маркет и ночной рейв.

По словам директора фестиваля Ивана Ларионова, организаторы остались довольны тем, как прошло событие, команда получила много тёплой обратной связи от гостей и музыкантов.

— Да вообще бомба, супер всё прошло! Превзошло мои ожидания по эмоциям, я очень рад, как всё сложилось. И артисты, гости — вроде как все довольны. Мы ещё запустим анкету обратной связи, но для меня фестиваль — 10 из 10, — отметил он.

При этом, добавил Иван Ларионов, не всё удалось реализовать в полном объёме. В частности, организаторы не успели поставить навигационные стенды на подходах к площадке и у входа. Кроме того, фестиваль не удалось вывести в ноль: по словам директора, у события «слетел один крупный партнёр», а платных участников оказалось меньше, чем планировалось.

Несмотря на это, команда рассматривает фестиваль как инвестицию в развитие локальной музыкальной культуры и уже думает о следующих событиях.

— Верю, что потенциал у этого фестиваля есть. Опыт второго показывает, что надо делать и третий, и четвёртый. Будем активно искать партнёров, спонсоров или дополнительное финансирование, — рассказал Иван Ларионов.

Как это было — смотрите в фоторепортаже Савелия Петрушева.

