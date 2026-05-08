В Томской области охотники получили 3 млн рублей за добычу более 100 волков

8 мая 2026 / Фото: ИИ-иллюстрация

С января по март 2025 года охотники Томской области добыли более 100 волков в рамках программы стимулирования. За каждую особь было выплачено 30 000 рублей. Об этом в четверг на пресс-конференции в РИА Томск сообщили представители департамента охотничьего и рыбного хозяйства региона.



Программу поддержки охотников инициировали в конце прошлого года из-за роста численности хищников. По данным ведомства, за последние 10 лет количество добытых волков выросло с 89 до 1 600 особей. Всего было выделено три миллиона рублей, которые на данный момент полностью освоены. Сумму вознаграждения определяли, исходя из примерных затрат на топливо для снегохода и необходимое снаряжение. По словам представителей ведомства, это самая высокая выплата в Сибири, увеличивать ее пока не планируют. Программа признана эффективной, однако в департаменте рассчитывают на большие объемы.



— Конечно, нам бы хотелось, чтобы эта сумма эта была гораздо больше, чтобы простимулировать охотников не 100 волков отловить, а 300-400, — подчеркнул начальник департамента охотничьего и рыбного хозяйства региона Андрей Коломин.



В прошлом сезоне добыли 266 особей. Волки наносят серьезный ущерб популяциям лося, косули и оленя. По словам специалистов, нужно ежегодно отстреливать около 250 волков, для чего потребовалось бы около 7,5 млн рублей.



Прием добытых волков проходит жесткий контроль: проверяется свежесть шкуры, отрезается ухо для исключения подмены, фиксируются координаты отстрела.



Программу планируют продолжить в следующем году. Как отметили в департаменте, соседние регионы — Новосибирская, Кемеровская области и Алтай — также ежегодно поддерживают аналогичные меры.

