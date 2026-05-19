В Томске открыли и освятили памятни Николаю II — основателю Томского политеха

19 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 19 мая, в Томске у Физического корпуса Томского политеха прошла торжественная церемония открытия памятника императору Николаю II, который основал вуз.

Бюст последнего царя на пьедестале установлен в рамках проекта «Аллея Российской славы». Он располагается со стороны бокового фасада Физического корпуса со стороны улицы Усова.

Перед торжественным открытием памятника к собравшимся обратился митрополит Томский и Асиновский Ростислав.

Митрополит Ростислав Фото: Савелий Петрушев

— Государь-император дважды бывал в Томске. Первый раз, когда еще был цесаревичем, это было большое событие для томской земли. И в 1896 году им был подписан указ об образовании Томского технологического института, который носил имя государя императора Николая II, — отметил владыка. — За годы его правления Россия сделала очень большой рывок в своем развитии во всех сферах, в том числе в экономике, научных изысканий, образовании. Царь всегда был глубоким христианином с высоким духовно-нравственным потенциалом. Сегодня мы совершаем открытие этого памятника. Это очень знаковый подарок нашему городу.

Митрополит освящает памятник Фото: Савелий Петрушев

После открытия памятника владыка Ростислав провел церемонию освящения монумента. Затем к собравшимся обратился губернатор Томской области Владимир Мазур.

Фото: Савелий Петрушев

— Николай II — император, на плечи которого легли одни из самых тяжелых испытаний для России. Во время его правления было сделано очень много. Он видел потенциал Томска. Когда страна стояла на переломном рубеже, он во главу ставил образование. Именно в годы его правления страна получила рывок в образовании от общего до высшего, — отметил Владимир Мазур. — Университет с первых дней получил признание, и сегодня продолжает его удерживать. Сегодня выпускники ТПУ работают на самых ответственных участках развития нашей страны. Это самые передовые инженеры в самых сложнейших технологиях.

В свою очередь, председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская подчеркнула, что с именем Николая II связано развитие образование как в Томске, таки во всей дореволюционной России.

Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская Фото: Савелий Петрушев

Депутат государственной Думы РФ Михаил Киселев отметил, что император, основавший ТПУ, и сегодня будет поддерживать вуз и образование.

— Потому что каждый студент, проходящий здесь, будет останавливаться, задумываться, смотреть, что сделал Николай II для Томска, для страны, какая у него была непростая жизнь, — уточнил Михаил Киселев.

Депутат Государственной Думы РФ Михаил Киселев Фото: Савелий Петрушев

Установка памятника и обустройство сквера вокруг него частично приурочено к празднованию 130-летия ТПУ. Об этом собравшимся напомнил исполняющий обязанности ректора вуза Леонид Сухих.

— У нас в одной точке пространства пересекается большое количество исторических событий, которые накладываются друг на друга. 11 мая 1896 года был подписан указ об основании Томского технологического института имени Николая II, это имя он носил до 1917 года. Вчера была годовщина со дня рождения императора. В 1900 году университет освящал Макарий Невский, впоследствии митрополит Московский, Коломинский, в 2000 году канонизированный. Таким образом в этом же году мы будем отмечать еще и столетия с года смерти этого митрополита. Чудесным образом сочетание таких людей, идей, и такого места накладывает на нас очень большую историческую ответственность, — отметил Леонид Сухих.

И. о. ректора ТПУ Леонид Сухих Фото: Савелий Петрушев

— Всегда, с самого момента основания студенты ТПУ первой своей целью ставили служение родине и развитие нашей страны. Во все тяжелые годы испытаний, которые были и продолжаются в настоящее время мы не должны никогда забывать историческую преемственность, параллели, аналогии и смотреть комплексно на всю историю нашей страны, чтобы она, несмотря на все противоречия, которые присутствуют, нас объединяла и укрепляла, а не делала нас разобщенными и слабыми, — подчеркнул Леонид Сухих. — Задача нас, как университета, готовить высококлассных инженеров. При этом они должны быть воспитаны в осознанной любви к родине, должны спорить об исторических моментах, находить там примирение и объединение, а не разобщение и ту слабость, которую пытаются привить извне.

В свою очередь, меценат, инициатор проекта Павел Астахов отметил, что фигура Николая II является одной из самых сложных для понимания в отечественной истории.

Павел Астахов Фото: Савелий Петрушев

— Очень сложно оценить, слаб он был или не слаб, мог он остаться или не мог, это все сослагательные наклонения. Но то, что он шагнул под пули тех, кто пришел убивать его и его детей, тем, что он смиренно принял этот терновый венец и простил всех... Этим шагом он показал и скромность и смирение, поэтому он святой, — отметил Павел Астахов. — В принципе, это дано каждому человеку, потому что высшее чудо — это духовное преображение человека. Мы все способны на это. Поэтому мы ставим памятники ему, как всероссийскому императору, как святому страстотепрцу, самому смиренному из всех императоров, которые когда-либо были на нашей земле.

Церемония открытия памятника завершилась торжественным возложением цветов.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».