Выставка «Книга художника: городские истории» откроется на Фестивале искусства и чтения «ТОМ IV»

29 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Девять художников представят свое видение Томска на выставке «Книга художника: городские истории», которая подготовлена специально для Фестиваля искусства и чтения «ТОМ IV».

Как сообщает Сибирский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина, в своих работах авторы обратились к истории города. Малоизвестные факты и их новое прочтение они показали в формате книги художника. Среди произведений выставки: книга-объект «В поисках золота…» Анастасии Базаровой о золотой лихорадке, охватившей город в XIX веке; керамическая книга Елизаветы Клеванцевой о Гоголевском доме, который был свидетелем дореволюционной культурной жизни Томска; книга в форме лепорелло Леонида Филаретова об утраченной усадьбе Степана Сосулина в районе Степановки.

— Книга художника представлена здесь как экспериментальное и стремительно развивающееся явление современного искусства. Мы надеемся, что выставка станет для зрителя одним из способов погружения в историю города, позволит узнать или по-новому открыть для себя его прошлое, — говорят кураторы выставки.

Экспозиция традиционно расположится в специально возведенном павильоне Сибирского филиала Пушкинского музея перед главным корпусом Томского государственного университета. Она откроется в четверг, 14 мая, в 19.00. Во время работы выставки пройдут экскурсии.

Подробное расписание и регистрация на события будут опубликованы на официальном сайте проекта и в группе фестиваля «ТОМ IV».

Напомним, в этом году Фестиваль искусства и чтения «ТОМ» пройдет в Томске с 14 по 17 мая.

