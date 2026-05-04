В Томске начали открываться летние веранды

4 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Плотникова, из архива издания

На первых майских выходных в Томске начали открываться летние веранды. Уже работают летники в ресторанах «Сибирь», «Грузия и вино», «Река 827», «СибагроГурмэ» и баре «ПроКрафт».

Как сообщает пресс-служба администрации города, после 10 мая к ним присоединится веранда ресторана «Славянский базаръ». С 15 мая начнут работу летники в стейк-хаусе «Антрекот» и ресторане «Хочу Пури».

«У предпринимателей в соответствии с постановлением администрации Томской области имеется возможность размещения в летний сезон 2026 года нестационарных летних кафе на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена. Размещение летних кафе осуществляется на платной основе на основании полученного в соответствии с порядком разрешения на размещение объектов по результатам торгов, проводимых в форме аукциона по продаже права на размещение объектов», — отмечают в мэрии.

Добавляется, что после 20 мая откроется летник на улице Пролетарской, 36 — в столовой «Саша варит». Последними в этом сезоне, с 1 июня, начнут работать летние кафе «Лесная сказка» и «Северный союз».

По вопросам размещения летних кафе на муниципальных и неразграниченных земельных участках можно обратиться в департамент управления муниципальной собственностью администрации Томска.

