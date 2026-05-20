Осужденный за растрату экс-проректор ТГАСУ скончался в СИЗО

20 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Следственное управление СКР по Томской области выясняет обстоятельства смерти мужчины в следственном изоляторе, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные пресс-службы управления.

«По предварительным данным, 18 мая 2026 года мужчина, содержащийся в СИЗО-2 в городе Колпашево, в связи с ухудшением состояния здоровья был госпитализирован в медицинское учреждение, где на следующий день скончался», — говорится в сообщении.

По данному факту ведомство инициировало проверку.

В правоохранительных органах «Интерфаксу» уточнили, что речь идет о бывшем первом проректоре Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) Владимире Ваксе.

Как сообщалось, в феврале 2026 года Вакса осудили на 4 года колонии за растрату на 8,8 млн рублей. Как установил суд, фигурант дал распоряжение фиктивно трудоустроить друга своего сына на должность лаборанта.

Вакс на момент возбуждения дела в мае 2025 года занимал должность директора департамента общего управления и финансово-экономической политики ТГАСУ. До этого еще в 1990-х он был заместителем мэра Томска, а в 2008 по 2018 годы — председателем Счетной палаты Томска.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».