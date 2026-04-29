Уровень воды в Томи в Томске продолжает расти

29 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В черте Томска фиксируется подъем уровня воды в Томи. За сутки она поднялась на 50-60 сантиметров, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Уровень воды в Томи сегодня на 8.00 в районе Речного вокзала составляет 654 см при критической отметке 750 см. В районе деревни Козюлино составляет 946 см при критической отметке 980 см.

В сообщении уточняется, что в Кузбассе, Междуреченске и Новокузнецке, которые также расположены вдоль Томи, фиксируется снижение уровня воды.

— Ожидаем эту тенденцию у себя, что будет способствовать падению уровня воды в малых реках в Томске и Томском районе, — приводит пресс-служба слова губернатора Владимира Мазура.

Голова ледохода на Оби ушла за Инкино Колпашевского района. Критические отметки превышены в Кривошеинском районе и у села Молчаново.

Также продолжается ледоход на реке Чулым. Критические отметки не превышены.

Напомним, ледоход на Томи в черте Томска начался 11 апреля. По данным на утро следующего дня в регионе были подтоплены ряд населенных пунктов. 12 апреля голова ледохода покинула пределы Томска.

Ранее в Томске перекрыли дорогу под Коммунальным мостом, так как к ней подошла вода. Также закрыли для движения улицу Береговую в Эуште.

