18+
18+
РЕКЛАМА

Голова ледохода покинула Томск

Сегодня, 12 апреля, голова ледохода покинула пределы Томска. Как сообщил мэр города Дмитрий Махиня, лёд прошёл вдоль всего города, при этом уровень воды в Томи начал снижаться.

Ранее, по решению губернатора Томской области Владимира Мазура, красноярские специалисты провели серию взрывных работ в русле реки — до нижнего Боярского острова.

Как сейчас выглядит левый берег Томи в районе Коммунального моста — в фоторепортаже Савелия Петрушева.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

