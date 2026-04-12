Голова ледохода покинула Томск

12 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 12 апреля, голова ледохода покинула пределы Томска. Как сообщил мэр города Дмитрий Махиня, лёд прошёл вдоль всего города, при этом уровень воды в Томи начал снижаться.

Ранее, по решению губернатора Томской области Владимира Мазура, красноярские специалисты провели серию взрывных работ в русле реки — до нижнего Боярского острова.

Как сейчас выглядит левый берег Томи в районе Коммунального моста — в фоторепортаже Савелия Петрушева.

