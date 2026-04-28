18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске пройдет акция по благоустройству цветника у роддома № 1

В Томске пройдет акция по благоустройству цветника у роддома № 1

Завтра, 29 апреля, в Томске пройдет уборка цветника «Новое дыхание» у здания на пр. Ленина, 65. Ее организуют проект «Ландшафтные волонтеры», присоединиться к акции могут все желающие, сообщается в группе «ВКонтакте».

В рамках работ планируется убрать сухие стебли и мусор, подготовив территорию к новому сезону.

По словам организаторов, за год цветник заметно разросся и уже в прошлом сезоне стал ярким элементом городской среды в центре Томска.

Для участия рекомендуется взять с собой перчатки и, при возможности, садовые инструменты — секаторы, ножницы, грабли и совки.

Начало уборки — в 18.00. Организаторы отмечают, что допускается небольшое опоздание к старту.

Цветник «Новое дыхание» обустроили в 2024 году силами ландшафтных волонтеров при поддержке Садового супермаркета «ДАЧА», кафедры лесного хозяйства и ландшафтного строительства БИ ТГУ, а также городского департамента дорожной деятельности и благоустройства.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
