Сенсорный сад «Мурашки» открылся в Томске при поддержке «Газпромнефть-Востока»

11 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Новая развивающая локация появилась на территории детского сада №54 г.Томска. Проект по созданию сенсорного сада стал победителем в грантовом конкурсе «Газпром нефти» по программе социальных инвестиций «Родные города».

Сенсорный сад «Мурашки» — это терапевтическое пространство, где собрали 8 безопасных модулей с природными материалами, грядки с растениями, стол для игр с водой и даже установили уголок с музыкальными инструментами. Здесь дети могут трогать и нюхать растения, ходить босиком, пересыпать гальку, песок, кору деревьев, бегать, прыгать, плескаться в воде, рассматривать разные цвета. Все это позволяет улучшить здоровье и координацию движений, развить сенсорную интеграцию. Занятия для всех воспитанников буду проводиться два раза в неделю в групповой форме: в летнее время — на свежем воздухе, в период холодов — в здании.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

— Этот проект — еще один шаг в создании современной и комфортной образовательной среды для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Здесь ребята смогут исследовать окружающий мир в необычной и увлекательной форме. Уверен, что этот новый познавательный островок в детском саду станет любимым местом воспитанников и сформирует у них бережное отношение к природе и любознательность, — отметил мэр города Томска Дмитрий Махиня.

— Сегодня для нас особенный день. Мы рады видеть, как идея, победившая в грантовом конкурсе, стала реальностью и подарила детям новое пространство для развития. С детским садом №54 нас связывает уже ни один совместный проект, и за эти годы сотрудничества мы создали целую образовательную экосистему, единую среду для обучения, раскрытия потенциала и новых открытий, — сказала заместитель генерального директора «Газпромнефть-Востока» Наталья Мельникова.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

— «Сенсорный сад «Мурашки» — это уникальное место для развития ощущений. Здесь каждый может исследовать мир через прикосновения, звуки и запахи. Современные дети все чаще сталкиваются с дефицитом сенсорного опыта и испытывают трудности с концентрацией внимания, эмоциональной регуляцией и развитием мелкой моторики. И очень важно на дошкольном этапе дать возможность детям научиться чувствовать это мир, видеть и слышать в нем то, что они, порой, не замечают, — отметила заведующий Детским садом № 54 Людмила Чепелева.

Грантовый конкурс «Газпром нефти» — ключевой инструмент поддержки инициатив местных сообществ в регионах деятельности компании. Он ежегодно проводится по программе социальных инвестиций «Родные города». Конкурс помогает реализовать проекты по направлениям: образование, спорт, культура, культура народов Севера, экология, среда для жизни. С 2013 года на гранты «Газпром нефти» было реализовано более 1200 социальных проектов.

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее цель — улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. Программа развивает системы культурных, спортивных, образовательных, экологических и других проектов в ЯНАО, ХМАО-Югре, Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областях, Москве и Санкт-Петербурге. «Газпром нефть» обладает статусом партнера «Национальных проектов России» и способствует достижению целей национального развития.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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