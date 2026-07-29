Бирюзовый код Сибири: промпарк «Томскнефтехима» пополнился новыми арт-объектами

29 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Томскнефтехима

Летом на площадках «Томснефтехима» появились два новых мурала: «Шишка» и «Всё начинается с тебя». Арт-объекты отражают философию предприятия — от отношения к природе до людей, которые здесь работают.

Как шла работа над пополнением производственной пром-арт-галереи на Кузовлевском тракте, почему на резервуаре появилась именно синяя шишка и чьи ладони попали на баннер «Всё начинается с тебя» «Томскому Обзору» рассказали создатели объектов — участники Skimen Studio.

«Шишка»

Появлению будущих муралов предшествовала глубокая работа над концепцией. Команда проекта начала с исследования места: его истории, природы, визуальной среды. Изучались также и особенности самого объекта. Так художники искали тему, которая действительно была бы связана с территорией.

— На концепцию «Шишки» нас вдохновила история сибирских кедровых лесов. Сегодня в Томской области реализуются масштабные проекты по их восстановлению, и в этой работе участвуют волонтеры СИБУРа: они уже высадили более шести тысяч саженцев сибирского кедра в окрестностях Томска. Поэтому мы предложили создать на резервуаре огромную шишку сибирской кедровой сосны (кедра сибирского, Pinus sibirica) — одного из природных символов Томской области. Мурал стал визуальной поддержкой проектов по восстановлению кедровых лесов и напоминанием о том, что природа рядом с нами нуждается в защите, — рассказал «Томскому Обзору» основатель и креативный директор Skimen Studio Валентин Фролов.

— Сегодня интерес к промышленному дизайну растет. Компании постепенно перестают воспринимать завод как исключительно утилитарную и обязательно серую территорию. Предприятие тоже может быть пространством искусства, смысла и уважения к людям, которые проводят там значительную часть своей жизни, — отметил Валентин Фролов. Фото: пресс-служба Томскнефтехима

В композиции шишка переплетается с молекулярной структурой, подчеркивая связь химии и природы. Объект в центре хорошо узнается и вблизи, и с большого расстояния, что принципиально важно для промышленного мурала. Кроме того, бирюзово-мятная гамма подчеркивает связь с созданными ранее для промпарка предприятий холдинга произведениями.

— Это особенно важно, поскольку проект реализован в рамках программы «АртНаЗавод» — своеобразной распределенной галереи промышленного искусства под открытым небом. Каждый мурал становится отдельным экспонатом, а предприятия СИБУРа в разных городах — частями одной большой выставки, — подчеркнула ведущий иллюстратор Skimen Studio Александра Ткаченко.

— Индустриальные арт-объекты, ориентированные на принципы ESG, уже украшают несколько объектов СИБУРа на «Томскнефтехиме». Среди них — установка локально-очистных сооружений (ЛОС) и резервуар для хранения нефтегазового сырья, предназначенного для дальнейшей переработки. Оба арт-объекта выполнены в едином стиле. Граффити изображает нашу сибирскую фауну — осетра на очистных сооружениях, медведя и рысь — на резервуаре. Подобные объекты вызывают гордость у сотрудников предприятия, а общение с художниками и соучастие в создании работ — удовольствие», — комментирует Екатерина Епонешникова, начальник отдела корпоративных коммуникаций.

«Всё начинается с тебя»

Концепция мурала «Всё начинается с тебя» возникла иначе: не в студии, а непосредственно на предприятии, где соавторами работы стали сами сотрудники.

— Перед Новым годом наша команда приехала из Москвы в Томск и провела мастер-класс. Сотрудники рисовали всё, что им хотелось: солнце, цветы, птиц, оставляли отпечатки ладоней и пожелания друг другу. Все эти элементы сложились вокруг фразы «Всё начинается с тебя», которую предложила команда брендинга СИБУРа. Вместо подписи одного художника в углу мурала появился автограф «Команда», — отметил Валентин Фролов.

По замыслу авторов, итоговой целью такой работы было не создание идеально выверенной авторской иллюстрации. Важно было собрать живые рисунки, почерк и следы рук разных людей в цельную композицию, сохранив искренность каждого участника.

— Поэтому работа получилась одновременно очень личной и коллективной, — подчеркнула Александра Ткаченко.

— Мы растем вместе с компанией, реализовываем проекты, объединяем сотни профессионалов. Нам удается создавать не просто востребованные продукты. Главное наше достижение — особая атмосфера, в которой хочется развиваться и оставаться собой. Истина простая: гигантский механизм завода запускается не нажатием одной кнопки, а ежедневным выбором каждого из нас. Идея одного человека, искра в глазах молодого специалиста или выверенное решение опытного наставника — именно так рождается импульс для всего предприятия. Эта философия единства идеально отражена в философии нашего арт-объекта «Всё начинается с Тебя», — подчеркивает Рамиль Рябиков, генеральный директор «Томскнефтехима». — У нас проходят экскурсии по предприятию для горожан, и через граффити мы стараемся передать энергию нашего предприятия и философию компании».

От идеи к воплощению

С готовыми концепциями художники приступили к реализации. В общей сложности на нанесение обоих муралов у них ушло 53 дня. По словам создателей, как правило, такие работы удается сделать в два раза быстрее, но специфика реального производства и самих объектов вносит свои коррективы.

— Из-за ряда конструктивных особенностей резервуара с «Шишкой» мы не могли использовать обычную разметку с помощью проектора. Поэтому художники несколько дней вручную переносили изображение карандашом по специально разработанной системе координат, — рассказал художественный руководитель Skimen Studio Сергей Лоцан.

При создании новых муралов художники совместили лакокрасочные материалы, которые обеспечили долговечную основу, и профессиональные аэрозольные краски, которыми сделали тонкие переходы, детали и художественные штрихи.

— Для художника промышленный объект — это всегда интересный вызов. Здесь нельзя просто увеличить обычную иллюстрацию до огромного размера. Нужно учитывать архитектуру, изгибы поверхности, технические элементы, расстояние до зрителя. Именно эти ограничения часто помогают найти самое точное и выразительное решение, — подчеркивает Александра Ткаченко. Фото: пресс-служба Томскнефтехима

На этапе разработки концепции в проекте участвовало более десятка человек: менеджеры, иллюстраторы, дизайнеры, художники, редакторы и специалисты по 3D-визуализации. Воплощали идею в жизнь около 15 специалистов. На площадке работали художественный руководитель, три художника и специалист, отвечавший за безопасность. Их поддерживали менеджеры, дизайнеры и другие сотрудники бэк-офиса студии.

— Когда переносишь изображение с экрана на огромный резервуар, всегда есть волнение: как поведет себя цвет и как масштаб изменит восприятие работы, — отметила Александра Ткаченко. — В этот раз всё задуманное удалось сохранить. «Шишка» осталась лаконичной и хорошо читается издалека, а «Всё начинается с тебя» получилось живым и искренним.

Иван

Ларионов руководитель агентства Street Vision Несмотря на кажущуюся простоту эскиза, работа у ребят проходила очень тяжело и долго. Но они справились, и поэтому они молодцы. Очень здорово, что современное искусство просачивается в такие, выглядящие с первого взгляда скучными, предприятия. И с работникам, среди которых много молодых людей, наверняка оно «мэтчится», а значит и приободряет их. Современное искусство — это круто, пусть оно будет везде, чем его больше — тем лучше.

При этом художники добились и еще одной важной цели — им удалось вписать новые изображения в существующий арт-ансамбль «Томскнефтехима» — общую историю муралов об ответственности человека в промышленности перед природой.

— СИБУР — требовательный и очень вовлеченный заказчик. Это не формат «получили техническое задание и нарисовали картинку», а постоянный диалог, партнёрство и совместный поиск решения, — отметил Валентин Фролов. — Техническое задание задает направление, визуальный код и большое количество технических ограничений, связанных с промышленной безопасностью. При этом у студии остается значительная творческая свобода: мы проводим исследование, предлагаем смысловые концепции, ищем визуальные метафоры и экспериментируем с формой.

— Когда я приезжаю в города присутствия СИБУРа, таксисты иногда с гордостью рассказывают мне, что у них на заводах появились красивые муралы. Для меня это один из самых честных показателей результата: промышленное искусство выходит за территорию предприятия и становится частью идентичности города, — отметил Валентин Фролов. Фото: пресс-служба Томскнефтехима

Текст: Егор Хворенков

Фото: Пресс-служба Томскнефтехима

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