Бирюзовый код Сибири: промпарк «Томскнефтехима» пополнился новыми арт-объектами
Летом на площадках «Томснефтехима» появились два новых мурала: «Шишка» и «Всё начинается с тебя». Арт-объекты отражают философию предприятия — от отношения к природе до людей, которые здесь работают.
Как шла работа над пополнением производственной пром-арт-галереи на Кузовлевском тракте, почему на резервуаре появилась именно синяя шишка и чьи ладони попали на баннер «Всё начинается с тебя» «Томскому Обзору» рассказали создатели объектов — участники Skimen Studio.
«Шишка»
Появлению будущих муралов предшествовала глубокая работа над концепцией. Команда проекта начала с исследования места: его истории, природы, визуальной среды. Изучались также и особенности самого объекта. Так художники искали тему, которая действительно была бы связана с территорией.
— На концепцию «Шишки» нас вдохновила история сибирских кедровых лесов. Сегодня в Томской области реализуются масштабные проекты по их восстановлению, и в этой работе участвуют волонтеры СИБУРа: они уже высадили более шести тысяч саженцев сибирского кедра в окрестностях Томска. Поэтому мы предложили создать на резервуаре огромную шишку сибирской кедровой сосны (кедра сибирского, Pinus sibirica) — одного из природных символов Томской области. Мурал стал визуальной поддержкой проектов по восстановлению кедровых лесов и напоминанием о том, что природа рядом с нами нуждается в защите, — рассказал «Томскому Обзору» основатель и креативный директор Skimen Studio Валентин Фролов.
В композиции шишка переплетается с молекулярной структурой, подчеркивая связь химии и природы. Объект в центре хорошо узнается и вблизи, и с большого расстояния, что принципиально важно для промышленного мурала. Кроме того, бирюзово-мятная гамма подчеркивает связь с созданными ранее для промпарка предприятий холдинга произведениями.
— Это особенно важно, поскольку проект реализован в рамках программы «АртНаЗавод» — своеобразной распределенной галереи промышленного искусства под открытым небом. Каждый мурал становится отдельным экспонатом, а предприятия СИБУРа в разных городах — частями одной большой выставки, — подчеркнула ведущий иллюстратор Skimen Studio Александра Ткаченко.
— Индустриальные арт-объекты, ориентированные на принципы ESG, уже украшают несколько объектов СИБУРа на «Томскнефтехиме». Среди них — установка локально-очистных сооружений (ЛОС) и резервуар для хранения нефтегазового сырья, предназначенного для дальнейшей переработки. Оба арт-объекта выполнены в едином стиле. Граффити изображает нашу сибирскую фауну — осетра на очистных сооружениях, медведя и рысь — на резервуаре. Подобные объекты вызывают гордость у сотрудников предприятия, а общение с художниками и соучастие в создании работ — удовольствие», — комментирует Екатерина Епонешникова, начальник отдела корпоративных коммуникаций.
«Всё начинается с тебя»
Концепция мурала «Всё начинается с тебя» возникла иначе: не в студии, а непосредственно на предприятии, где соавторами работы стали сами сотрудники.
— Перед Новым годом наша команда приехала из Москвы в Томск и провела мастер-класс. Сотрудники рисовали всё, что им хотелось: солнце, цветы, птиц, оставляли отпечатки ладоней и пожелания друг другу. Все эти элементы сложились вокруг фразы «Всё начинается с тебя», которую предложила команда брендинга СИБУРа. Вместо подписи одного художника в углу мурала появился автограф «Команда», — отметил Валентин Фролов.
По замыслу авторов, итоговой целью такой работы было не создание идеально выверенной авторской иллюстрации. Важно было собрать живые рисунки, почерк и следы рук разных людей в цельную композицию, сохранив искренность каждого участника.
— Поэтому работа получилась одновременно очень личной и коллективной, — подчеркнула Александра Ткаченко.
— Мы растем вместе с компанией, реализовываем проекты, объединяем сотни профессионалов. Нам удается создавать не просто востребованные продукты. Главное наше достижение — особая атмосфера, в которой хочется развиваться и оставаться собой. Истина простая: гигантский механизм завода запускается не нажатием одной кнопки, а ежедневным выбором каждого из нас. Идея одного человека, искра в глазах молодого специалиста или выверенное решение опытного наставника — именно так рождается импульс для всего предприятия. Эта философия единства идеально отражена в философии нашего арт-объекта «Всё начинается с Тебя», — подчеркивает Рамиль Рябиков, генеральный директор «Томскнефтехима». — У нас проходят экскурсии по предприятию для горожан, и через граффити мы стараемся передать энергию нашего предприятия и философию компании».
От идеи к воплощению
С готовыми концепциями художники приступили к реализации. В общей сложности на нанесение обоих муралов у них ушло 53 дня. По словам создателей, как правило, такие работы удается сделать в два раза быстрее, но специфика реального производства и самих объектов вносит свои коррективы.
— Из-за ряда конструктивных особенностей резервуара с «Шишкой» мы не могли использовать обычную разметку с помощью проектора. Поэтому художники несколько дней вручную переносили изображение карандашом по специально разработанной системе координат, — рассказал художественный руководитель Skimen Studio Сергей Лоцан.
При создании новых муралов художники совместили лакокрасочные материалы, которые обеспечили долговечную основу, и профессиональные аэрозольные краски, которыми сделали тонкие переходы, детали и художественные штрихи.
На этапе разработки концепции в проекте участвовало более десятка человек: менеджеры, иллюстраторы, дизайнеры, художники, редакторы и специалисты по 3D-визуализации. Воплощали идею в жизнь около 15 специалистов. На площадке работали художественный руководитель, три художника и специалист, отвечавший за безопасность. Их поддерживали менеджеры, дизайнеры и другие сотрудники бэк-офиса студии.
— Когда переносишь изображение с экрана на огромный резервуар, всегда есть волнение: как поведет себя цвет и как масштаб изменит восприятие работы, — отметила Александра Ткаченко. — В этот раз всё задуманное удалось сохранить. «Шишка» осталась лаконичной и хорошо читается издалека, а «Всё начинается с тебя» получилось живым и искренним.
Несмотря на кажущуюся простоту эскиза, работа у ребят проходила очень тяжело и долго. Но они справились, и поэтому они молодцы. Очень здорово, что современное искусство просачивается в такие, выглядящие с первого взгляда скучными, предприятия. И с работникам, среди которых много молодых людей, наверняка оно «мэтчится», а значит и приободряет их. Современное искусство — это круто, пусть оно будет везде, чем его больше — тем лучше.
При этом художники добились и еще одной важной цели — им удалось вписать новые изображения в существующий арт-ансамбль «Томскнефтехима» — общую историю муралов об ответственности человека в промышленности перед природой.
— СИБУР — требовательный и очень вовлеченный заказчик. Это не формат «получили техническое задание и нарисовали картинку», а постоянный диалог, партнёрство и совместный поиск решения, — отметил Валентин Фролов. — Техническое задание задает направление, визуальный код и большое количество технических ограничений, связанных с промышленной безопасностью. При этом у студии остается значительная творческая свобода: мы проводим исследование, предлагаем смысловые концепции, ищем визуальные метафоры и экспериментируем с формой.
Текст: Егор Хворенков
Фото: Пресс-служба Томскнефтехима
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».