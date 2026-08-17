В Томске открыли движение по ул. Розы Люксембург

17 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов, из архива издания

Движение по проезжей части на ул. Розы Люксембург открыли после ремонта.

В пресс-службе мэрии напоминают, во время проведения работ оставался открытым для проезда участок по рельсам. К перекладке межрельсового пространства рабочие приступили только после того, как смогли открыть дорогу для всех.

— Это результат кропотливой работы над производственным графиком профильного департамента, Центра технадзора и подрядчика, — цитирует пресс-служба мэра Томска Дмитрия Махиню.

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