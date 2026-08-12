Власти Томска рассматривают возможность создания общественного совета для программы «Дом за рубль»

12 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Администрация Томска прилагает все усилия, чтобы не допустить снижения профессионального уровня городского проекта «Дом за рубль». Соответствующий ответ в мэрии дали на запрос томских краеведов, историков, экскурсоводов и экспертов в области въездного туризма: они указывали на давление на мэрию для отмены или смягчения требований, касающихся сохранения подлинных конструкций, а также достоверного архитектурного облика зданий, участвующих в проекте.

В тексте ответа, который в своем телеграм-канале опубликовала томская градозащитница и журналистка Олеся Бутолина, перечисляются нормативные акты, которые запрещают внесение изменений в отношении муниципальных объектов деревянного или каменного зодчества, в том числе и материала наружной отделки, расстекловки или уничтожения элементов декора. В администрации напомнили о приказе Минкультуры №1055, который устанавливает запрет на снос зданий, имеющих статус исторически ценных градоформирующих объектов, а также на изменение основных строительных материалов, архитектурного облика, конфигурации крыши.

На запрос по поводу ситуации с обшивкой зданий по ул. Герцена, 15а и ул. Герцена, 15/1 сообщается, что в первом случае здание не обшивается, а во втором, в соответствии с первоначальным обликом, допустима обшивка первого этажа.

— Данная позиция поддержана Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области, — говорится в сообщении.

В администрации также сообщили, что в отношении здания по ул. Гоголя, 14/6 имеются неустранённые замечания к качеству сруба, требующие выполнения дополнительных мероприятий по косметической отделке.

— При этом арендатором было представлено заключение аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы Е.Ю. Евсеевой, о том что архитектурное решение здания по ул. Гоголя, 14/6 в части аутентичности материала и технологии выполнения сруба, выполненного с выпуском (остатком), полностью соответствует историческому объекту, — говорится в тексте ответа.

По данным администрации, собственник здания по ул. Красноармейской, 77 подготовил проектную документацию, которая предусматривала разбор сруба указанного объекта с его последующим воссозданием. Но способ ремонта вызвал замечания. Поэтому арендатор представил дополнительные обоснования, аргументирующие выбранный им способ восстановления. Сейчас они находятся на рассмотрении.

В мэрии отмечают рост расселенных зданий, представляющих историко-архитектурную ценность. В связи с этим власти прорабатывают вопрос о возможности увеличения финансирования на их содержание. Также рассматривается возможность создания научно-методического совета, который будет рассматривать вопросы, связанные с архитектурным обликом зданий, восстанавливаемых в рамках программы «Дом за рубль». Предполагается, что в его состав будут включены представители экспертного сообщества.

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