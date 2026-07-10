Обеспокоенные судьбой томской программы «Дом за рубль» эксперты предлагают создать общественный совет

10 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Томские краеведы, экскурсоводы и историки обратились к властям с просьбой создать при городской администрации общественный совет, который будет следить за адекватностью и качеством восстановления зданий в рамках программы «Дом за рубль».

Авторы обращения высказали обеспокоенность наметившимися тенденциями. По их данным в последнее время на администрацию Томска оказывается давление для отмены или смягчения требований, касающихся сохранения подлинных конструкций, а также достоверного архитектурного облика «Домов за рубль».

— В частности, отдельные предприниматели настаивают на разрешении обшивать бревенчатые здания, которые исторически не были обшиты (Герцена, 15а и 15/1); добиваются разрешения сносить сохранившиеся в подлинном виде объекты, даже если они могут быть отремонтированы (как на Красноармейской, 77), и заменять их новоделами сомнительного качества из кривых брёвен (как на Гоголя, 14/6), — говорится в письме. — Обсуждается возможность обходить требования приказа Минкультуры России № 1055, запрещающего установку на ценных деревянных зданиях пластиковых рам.

Авторы указывают на возможность возвращении практики строительства на месте деревянных домов бетонных муляжей, обшитых «под дерево».

— Мы понимаем необходимость повышения инвестиционной привлекательности исторического центра города, поддерживаем меры по стимулированию бизнеса восстанавливать деревянные дома. Вместе с тем мы считаем указанную выше тенденцию крайне тревожной и недопустимой — видим в ней опасность отказа от сути программы «Дом за рубль», того, ради чего она задумывалась: сохранять архитектурное наследие города, а не избавляться от него путём бесконечных уступок и снижения планки профессионального контроля, — уточняют авторы письма.

Они также отмечают, что помочь развитию программы может своевременная консервация домов, которые должны сохраниться и не сгореть до торгов. Между тем, сегодня в центре Томска становится все больше пустующих зданий, которые из-за отсутствия минимального присмотра за ними превращаются в притоны для бомжей и наркоманов.

Авторы письма просят не допустить снижения профессионального и архитектурного уровня программы «Дом за рубль», а также настаивают на прозрачности и публичном обсуждении всех принципиальных вопросов, связанных с её реализацией. Для этого и предлагается создать при администрации города общественный совет с «доминирующей ролью специалистов в области сохранения исторического наследия и в области туризма». В состав органа предлагается включить заведующую кафедры реставрации и реконструкции архитектурного наследия ТГАСУ Ларису Романову, инженера-реставратора Евгению Колокольцеву, председателя ТРОО «ВООПИиК» Марию Бокову, журналиста Олесю Бутолину и гида Любовь Рыбину.

Обращение направлено на имя губернатора, мэра, прокурора Томской области и председателя городской Думы. Под ним подписались известные томские экскурсоводы Дарья Павлова, Елена Ерофеева, Александр Власенко, Ольга Трубицина, краевед Любовь Рыбина, а также представителя объединения томских гидов.

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