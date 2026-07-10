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Обеспокоенные судьбой томской программы «Дом за рубль» эксперты предлагают создать общественный совет

Город, Деревянная архитектура, Томские новости, деревянная архитектура дома интересные новости Томска Обеспокоенные судьбой томской программы «Дом за рубль» эксперты предлагают создать общественный совет

Томские краеведы, экскурсоводы и историки обратились к властям с просьбой создать при городской администрации общественный совет, который будет следить за адекватностью и качеством восстановления зданий в рамках программы «Дом за рубль».

Авторы обращения высказали обеспокоенность наметившимися тенденциями. По их данным в последнее время на администрацию Томска оказывается давление для отмены или смягчения требований, касающихся сохранения подлинных конструкций, а также достоверного архитектурного облика «Домов за рубль».

— В частности, отдельные предприниматели настаивают на разрешении обшивать бревенчатые здания, которые исторически не были обшиты (Герцена, 15а и 15/1); добиваются разрешения сносить сохранившиеся в подлинном виде объекты, даже если они могут быть отремонтированы (как на Красноармейской, 77), и заменять их новоделами сомнительного качества из кривых брёвен (как на Гоголя, 14/6), — говорится в письме. — Обсуждается возможность обходить требования приказа Минкультуры России № 1055, запрещающего установку на ценных деревянных зданиях пластиковых рам.

Авторы указывают на возможность возвращении практики строительства на месте деревянных домов бетонных муляжей, обшитых «под дерево».

— Мы понимаем необходимость повышения инвестиционной привлекательности исторического центра города, поддерживаем меры по стимулированию бизнеса восстанавливать деревянные дома. Вместе с тем мы считаем указанную выше тенденцию крайне тревожной и недопустимой — видим в ней опасность отказа от сути программы «Дом за рубль», того, ради чего она задумывалась: сохранять архитектурное наследие города, а не избавляться от него путём бесконечных уступок и снижения планки профессионального контроля, — уточняют авторы письма.

Они также отмечают, что помочь развитию программы может своевременная консервация домов, которые должны сохраниться и не сгореть до торгов. Между тем, сегодня в центре Томска становится все больше пустующих зданий, которые из-за отсутствия минимального присмотра за ними превращаются в притоны для бомжей и наркоманов.

Авторы письма просят не допустить снижения профессионального и архитектурного уровня программы «Дом за рубль», а также настаивают на прозрачности и публичном обсуждении всех принципиальных вопросов, связанных с её реализацией. Для этого и предлагается создать при администрации города общественный совет с «доминирующей ролью специалистов в области сохранения исторического наследия и в области туризма». В состав органа предлагается включить заведующую кафедры реставрации и реконструкции архитектурного наследия ТГАСУ Ларису Романову, инженера-реставратора Евгению Колокольцеву, председателя ТРОО «ВООПИиК» Марию Бокову, журналиста Олесю Бутолину и гида Любовь Рыбину.

Обращение направлено на имя губернатора, мэра, прокурора Томской области и председателя городской Думы. Под ним подписались известные томские экскурсоводы Дарья Павлова, Елена Ерофеева, Александр Власенко, Ольга Трубицина, краевед Любовь Рыбина, а также представителя объединения томских гидов.

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