Многоквартирный дом в томском ЖК «Стрижи» достроит новый подрядчик

Томский Обзор / Фото: 2 июля 2026 // Фото: tomsk.gov.ru

В Томске возобновили строительство второго корпуса жилого комплекса «Стрижи» на Московском тракте. Ранее работы здесь были прекращены из-за банкротства застройщика.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, жилой комплекс «Стрижи» от застройщика ООО СЗ «ЖК-Московский» презентовали томичам в 2018 году, планировалось построить три 24-этажных корпуса на 237 квартир. В 2023 году сдан только один дом, в 2025 году стройка была приостановлена из-за банкротства застройщика.

— Снижение количества обманутых дольщиков является одной из приоритетных задач правительства Томской области и регионального департамента строительства. Благодаря совместной работе с ПАО «Сбербанк» в Томской области будет достроен еще один жилой дом. Генеральный подрядчик — группа компаний «Сибирские звезды» — приступил к строительству. В настоящее время появилась уверенность, что корпус будет достроен к концу этого года, — рассказал председатель правительства Томской области Алексей Кондратьев.

Он также уточнил, что в 2025 году в регионе восстановлены права 51 дольщика, исключены из Единого реестра проблемных объектов 4 долгостроя.

В 2026 году в Едином реестре проблемных объектов в Томской области числится 5 многоквартирных домов. Правительством региона разработан комплекс мер по восстановлению прав 359 дольщиков этих долгостроев.

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