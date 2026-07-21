Автошкола «Томич» вновь разыгрывает автомобиль

21 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В Томске во второй раз стартовал розыгрыш автомобиля от автошколы «Томич». На этот раз получить его смогут не только курсанты, но и все желающие.

Как сообщают организаторы, в этом году условия розыгрыша стали проще. Чтобы побороться за автомобиль достаточно приобрести любую услугу в автошколе «Томич» или сервисе «Автогик» на сумму от 5 тыс. рублей. После этого клиент получит уникальный код, который нужно зарегистрировать на сайте акции (количество купонов на одного человека не ограничено).

Итоги акции будут подведены на ежегодном фестивале «Томич фест», который пройдет 5 сентября. В этот день помимо главного приза — автомобиля — будут разыграны и другие ценные подарки. Среди них бесплатное обучение вождению, сертификат на шины, разного рода электроника и моторные масла. Подробнее о правилах акции можно узнать здесь.

Кроме того, до 1 августа автошкола «Томич» предоставляет скидку в 7 тыс. рублей на обучение вождению на категорию В по промокоду «ТОМСКИЙ ОБЗОР». Его необходимо указать в комментариях при записи через сайт, или позвонив по телефону 33-95-33.

А о том, как устроена учеба в автошколе, можно узнать в нашем материале.

Реклама. АНО ДПО «Автошкола Томич», ИНН 7017461740. Erid: 2SDnjcn1V7H.

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