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В томской «Профессорской квартире» появился оригинальный столетний метроном

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В томском музее «Профессорская квартира» появился новый экспонат — оригинальный метроном с более чем столетней историей. Его поставили рядом с портретом Бетховена.

Как уточняют в музее, «Metronome Nach Maelzel» изготовлен в конце XIX века. Он «заключен» в деревянный корпус в форме усеченной пирамиды с фирменным клеймом. Съемная крышка защищает маятник метронома от внешнего воздействия.

— Учитывая богатую музыкальную историю нашей квартиры и дома, метроном подходит сюда как нельзя кстати, — отмечают в музее.

Метроном — прибор, отмечающий короткие промежутки времени равномерными ударами. В основном используется музыкантами как точный ориентир темпа при исполнении музыкального произведения на репетиции. Один из наиболее распространенных типов метронома придумал в начале XIX века Иоганн Непомук Мельцель (1772–1838) — знаменитый немецкий пианист и изобретатель. Именно такая модель и появилась в «Профессорской квартире».

Новый экспонат музея
Фото: «Профессорская квартира»

Фото: «Профессорская квартира»

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