ТАЙГАСТРО в Томске: гид по сетам главного гастрономического фестиваля Сибири

3 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: ТАЙГАСТРО

Датский пончик с копчёной нельмой, татаки из оленя с жимолостью и ледяная облепиха — до 16 августа Томск принимает участие в масштабном гастрономическом фестивале ТАЙГАСТРО.

Сразу несколько ведущих ресторанов города подготовили авторские сеты, чтобы раскрыть все богатство сибирской природы и локальных продуктов. Каждый включает три блюда и напиток — шотландский виски, коктейль на его основе или колу.

Мы изучили меню заведений-участников и составили подробный гид, который поможет вам спланировать свой гастрономический маршрут.

«Хуанчо»

Фото: «Хуанчо»

Сет ресторана построен вокруг привычных сибирских продуктов, которые получили современную подачу.

В меню:

— обжаренный редис с муссом из крем-сыра, зелёным маслом, эстрагоном и кедровым орехом;

— таёжный тартар из говядины с солёными груздями, хрустящим луком и пряными корнишонами;

— томлёный язык домашнего кабанчика с кремом из запечённой репы и соусом из крапивы.

К блюдам предлагают напиток на выбор.

Стоимость: 1 500 рублей.

«Сибирь»

Фото: «Сибирь»

В сете ресторана — сочетание северной рыбы, дичи и сибирских ягод.

В меню:

— сливочная уха из нельмы с расстегаем;

— пельмени с дикой уткой, белыми грибами и перечным соусом;

— кремовый чизкейк с сибирскими ягодами и печеньем «Дакуаз».

Напиток входит в сет.

Стоимость: 3 500 рублей.

«Кухтерин»

Фото: «Кухтерин»

Здесь сделали акцент на таёжных продуктах и сложных сочетаниях.

В меню:

— татаки из оленя с жимолостью, фундуком и соусом понзу;

— перловая каша с ножкой зайца, брусничным демиглясом, кедровым орехом и пармезаном;

— десерт «Шёль-кум».

Напиток — на выбор.

Стоимость: 3 000 рублей.

«Нарым»

Фото: «Нарым»

Сет ресторана начинается с небольшого комплимента от шефа — amuse bouche из индигирки с муксуном и малосольным огурцом.

В меню:

— датский пончик с копчёной нельмой;

— конина с кремом из копчёного яблока и соусом из желтка;

— ледяная облепиха.

Стоимость: 3 000 рублей.

«Снегири»

Фото: «Снегири»

В основе сета — северные продукты и знакомые сибирские вкусы.

В меню:

— сугудай из стерляди с диким северным яблоком;

— медальоны из языка лосятины с зелёной гречкой и хвойным демиглясом;

— десерт «Сибирь в янтаре» с ванильным баваруа, карамельным желе и пралине из кедрового ореха.

Стоимость: 2 500 рублей.

«Гоби»

Фото: «Гоби»

Ресторан подготовил сет с акцентом на дичь и лесные ингредиенты.

В меню:

— обжаренный картофель стоун с муссом из боровиков и свежепросоленной стерлядью;

— шашлык из оленины с корнем сельдерея, соусом из вешенок и маринованным папоротником;

— десерт «Сибирь в янтаре».

Стоимость: 3 000 рублей.

«Снегири на Лагерном»

Фото: «Снегири на Лагерном»

Ресторан делает акцент на блюдах, приготовленных на открытом огне и в техасском смокере.

В фестивальном сете — сочетание локальных продуктов и знакомых сибирских вкусов.

В меню:

— тартар из стерляди на «Бородинском Наполеоне»;

— копчёная дикая утка со сливочным кускусом, кедровым орехом, соусом из брусники и дикого яблока;

— десерт «Сибирь в янтаре» с ванильным баваруа, карамельным желе и пралине из кедрового ореха.

Стоимость: 2 500 рублей.

Партнёрами фестиваля выступают METRO и СберБизнес.

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Фотографии предоставлены организаторами фестиваля ТАЙГАСТРО

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