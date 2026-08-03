ТАЙГАСТРО в Томске: гид по сетам главного гастрономического фестиваля Сибири
Датский пончик с копчёной нельмой, татаки из оленя с жимолостью и ледяная облепиха — до 16 августа Томск принимает участие в масштабном гастрономическом фестивале ТАЙГАСТРО.
Сразу несколько ведущих ресторанов города подготовили авторские сеты, чтобы раскрыть все богатство сибирской природы и локальных продуктов. Каждый включает три блюда и напиток — шотландский виски, коктейль на его основе или колу.
Мы изучили меню заведений-участников и составили подробный гид, который поможет вам спланировать свой гастрономический маршрут.
«Хуанчо»
Сет ресторана построен вокруг привычных сибирских продуктов, которые получили современную подачу.
В меню:
— обжаренный редис с муссом из крем-сыра, зелёным маслом, эстрагоном и кедровым орехом;
— таёжный тартар из говядины с солёными груздями, хрустящим луком и пряными корнишонами;
— томлёный язык домашнего кабанчика с кремом из запечённой репы и соусом из крапивы.
К блюдам предлагают напиток на выбор.
Стоимость: 1 500 рублей.
«Сибирь»
В сете ресторана — сочетание северной рыбы, дичи и сибирских ягод.
В меню:
— сливочная уха из нельмы с расстегаем;
— пельмени с дикой уткой, белыми грибами и перечным соусом;
— кремовый чизкейк с сибирскими ягодами и печеньем «Дакуаз».
Напиток входит в сет.
Стоимость: 3 500 рублей.
«Кухтерин»
Здесь сделали акцент на таёжных продуктах и сложных сочетаниях.
В меню:
— татаки из оленя с жимолостью, фундуком и соусом понзу;
— перловая каша с ножкой зайца, брусничным демиглясом, кедровым орехом и пармезаном;
— десерт «Шёль-кум».
Напиток — на выбор.
Стоимость: 3 000 рублей.
«Нарым»
Сет ресторана начинается с небольшого комплимента от шефа — amuse bouche из индигирки с муксуном и малосольным огурцом.
В меню:
— датский пончик с копчёной нельмой;
— конина с кремом из копчёного яблока и соусом из желтка;
— ледяная облепиха.
Стоимость: 3 000 рублей.
«Снегири»
В основе сета — северные продукты и знакомые сибирские вкусы.
В меню:
— сугудай из стерляди с диким северным яблоком;
— медальоны из языка лосятины с зелёной гречкой и хвойным демиглясом;
— десерт «Сибирь в янтаре» с ванильным баваруа, карамельным желе и пралине из кедрового ореха.
Стоимость: 2 500 рублей.
«Гоби»
Ресторан подготовил сет с акцентом на дичь и лесные ингредиенты.
В меню:
— обжаренный картофель стоун с муссом из боровиков и свежепросоленной стерлядью;
— шашлык из оленины с корнем сельдерея, соусом из вешенок и маринованным папоротником;
— десерт «Сибирь в янтаре».
Стоимость: 3 000 рублей.
«Снегири на Лагерном»
Ресторан делает акцент на блюдах, приготовленных на открытом огне и в техасском смокере.
В фестивальном сете — сочетание локальных продуктов и знакомых сибирских вкусов.
В меню:
— тартар из стерляди на «Бородинском Наполеоне»;
— копчёная дикая утка со сливочным кускусом, кедровым орехом, соусом из брусники и дикого яблока;
— десерт «Сибирь в янтаре» с ванильным баваруа, карамельным желе и пралине из кедрового ореха.
Стоимость: 2 500 рублей.
Партнёрами фестиваля выступают METRO и СберБизнес.
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Фотографии предоставлены организаторами фестиваля ТАЙГАСТРО
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