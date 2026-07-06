Почти 270 тыс. рублей взыскали с нарушителя за лесной пожар в Томской области

6 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томской области суд удовлетворил требования департамента лесного хозяйства к нарушителю о возмещении ущерба, причиненного лесному фонду из-за пожара, сообщает пресс-служба регионального Правительства региона.

Возгорание произошло в Первомайском районе из-за перехода огня с земель сельскохозяйственного назначения. Согласно действующему законодательству, собственники, арендаторы и пользователи земельных участков обязаны обеспечивать их надлежащее противопожарное обустройство. Это предполагает очистку от сухой растительности и создание минерализованные полосы, чтобы предотвратить распространение огня на лесные территории.

— Неисполнение этих требований влечёт не только административную ответственность, но и обязанность возместить весь ущерб, включая расходы на тушение пожара, — говорится в сообщении.

Томский областной суд удовлетворил исковые требования департамента и взыскал с нарушителя затраты на ликвидацию возгорания. Штраф составил 268 285 рублей.

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