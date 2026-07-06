18+
18+
РЕКЛАМА

Почти 270 тыс. рублей взыскали с нарушителя за лесной пожар в Томской области

Город, Лесные пожары, Томские новости, интересные новости Томска пожар горит огонь сводка происшествий Томска интересные новости Почти 270 тыс. рублей взыскали с нарушителя за лесной пожар в Томской области

В Томской области суд удовлетворил требования департамента лесного хозяйства к нарушителю о возмещении ущерба, причиненного лесному фонду из-за пожара, сообщает пресс-служба регионального Правительства региона.

Возгорание произошло в Первомайском районе из-за перехода огня с земель сельскохозяйственного назначения. Согласно действующему законодательству, собственники, арендаторы и пользователи земельных участков обязаны обеспечивать их надлежащее противопожарное обустройство. Это предполагает очистку от сухой растительности и создание минерализованные полосы, чтобы предотвратить распространение огня на лесные территории.

— Неисполнение этих требований влечёт не только административную ответственность, но и обязанность возместить весь ущерб, включая расходы на тушение пожара, — говорится в сообщении.

Томский областной суд удовлетворил исковые требования департамента и взыскал с нарушителя затраты на ликвидацию возгорания. Штраф составил 268 285 рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Сенсорный сад «Мурашки» открылся в Томске при поддержке «Газпромнефть-Востока»

11 июня 2026
Томские новости

Томичей научат узнавать опасные растения на выставке в Ботсаду

7 июня 2026
Томские новости

Томичам покажут здание бывшего Томского губернского тюремного замка

16 июня 2026
Томские новости

День города в Томске: фоторепортаж с первого дня и афиша на 7 июня

6 июня 2026
Томские новости

«Театральный поезд» прибыл в Томск: фоторепортаж со встречи

6 июня 2026
Томские новости

В Музее истории Томска открылась выставка «Дар родному городу»

10 июня 2026
Томские новости

Годзилла и хаори: лекции о японском кинематографе и одежде пройдут в Томске

3 июля 2026
Томские новости

В Томске пройдет иммерсивное шоу «Из жизни студента»

26 июня 2026
Томские новости

Газ в твёрдой оболочке и никелированный кобальт: как разработки Томского политеха меняют энергетику и медицину

26 июня 2026