Группировку пожарных наращивают в лесах Томской области

21 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Рослесхоз направит в Томскую область дополнительную группу специалистов для борьбы с лесными пожарами, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные ведомства.

«Ранее было направлено 253 работника Федеральной Авиалесоохраны, а также лесопожарных формирований Омской, Новосибирской, Архангельской, Кировской, Мурманской областей, Республики Хакасия, Хабаровского и Пермского краев. Сегодня принято решение направить 50 специалистов ОГАУ «Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов», — цитирует пресс-служба слова замруководителя ведомства Алексея Венглинского.

Он подчеркнул, что при необходимости группировка будет усилена.

По данным Рослесхоза, на 11:00 мск в Томской области тушат 31 лесной пожар на площади 21,8 тыс. га, из них локализовано четыре на 15 тыс. га.

В ликвидации возгораний участвовало 450 человек, 21 единица техники и три воздушных судна.

Ранее сообщалось, что к концу минувшей недели в Томской области количество лесных пожаров снизилось до десятка, но к утру понедельника их число выросло до 21, а к утру вторника — до 34.

В регионе действует режим ЧС из-за ухудшения лесопожарной обстановки.

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