Хитрости с бревнами и потолок из другого здания: как идет реставрация дома на Кулева,16

8 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Мы продолжаем наш сериал про работы в историческом доме на Кулёва. Здание уже подняли над землёй, сейчас строители под началом Романа Редькина занимаются фундаментом и заготовкой бревен.

Что будет происходить на стройке участника программы «Дом за рубль» дальше, рассказываем в нашем материале.

По булыжнику наружу

Бутовый фундамент за пределами естественной среды обитания Фото: Савелий Петрушев

Напомним, что фундамент постройки на Кулёва, 16 типичен для подобных домов: в нижней части закладывался бутовый камень, сверху — кирпич. Изначально подрядчик планировал сохранить основание здания и усилить его, обернув в бетонную «рубашку». Однако, когда удалось получше изучить все детали, выяснилось, что опорная конструкция достигла состояния, не подлежащего восстановлению. Одной из причин стала небольшая глубина заложения фундамента.

— Решили убрать его (старый фундамент — прим. ред.) полностью. Мы его вычистили, убрали, углубились до плотного грунта где-то сантиметров на сорок примерно, потом отсыпали подушку песком, — рассказывает Редькин.

На деле разбор фундамента — непростое занятие. Мастерам приходилось в течение двух недель работать на корточках под домом, извлекая наружу фрагменты основания постройки.

— Попробуйте вытаскивать булыжники весом по тридцать-сорок-пятьдесят килограммов из земли-глины, откапывать всё лопатками саперными. Все черенки строительных лопат обрезали — делали поменьше, чтобы удобнее было работать, — объясняет мастер.

Фото: Савелий Петрушев

Сейчас основные работы с фундаментом дома завершились — его залили бетоном. Монолитная конструкция набирает прочность.

Поднять выше

Опоры установили на обновленный фундамент Фото: Савелий Петрушев

В конце мая — начале июня опоры, на которых стоит дом, просели на 15 сантиметров. По этой причине сейчас мастерам предстоит поднять его еще на 75 сантиметров.

— Вероятно, это произошло из-за того, что мы начали работать ранней весной, в период, когда грунт еще не оттаял, не схватился. Поэтому вылезла такая проблема. Оставлять дом на таких опорах для дальнейшей работы проблематично, — поясняет Редькин. — Мы его (дом — прим. ред.) сейчас начнём поднимать от фундамента и переделаем маленечко опоры.

Фото: Савелий Петрушев

Для подъема необходимо нарастить небольшие брусчатые колодцы, на которых опираются швеллеры. Для этого будут использовать лиственницу — она более влаголюбивая и плотная, чем сосна. На это время нагрузку от дома перенесут на бетонный фундамент, а затем конструкция вновь повиснет в воздухе — уже на более высоком уровне.

Маленькая хитрость

Фото: Савелий Петрушев

Пока фундамент сохнет, подрядчик заготавливает бревна для стен. С них стесали кору, чтобы не заводились паразиты, придали им нужную форму и положили на подкладки для просушки.

— Снаружи у нас бревна цилиндрической формы, внутри — спиленная гладкая сторона, лафет. Мы их готовим, простругиваем. Комель — нижняя часть бревна — идет на расширение. Мы стараемся убрать все неровности, бугры и привести его в более-менее круглую форму, — отметил Роман Редькин.

Чтобы стена получилась максимально ровной, нужны бревна одного диаметра. Найти их довольно сложно — приходится договариваться с пильщиками, изготавливающими доски, и покупать лес по цене выше рыночной. Но есть еще одна «древняя хитрость»:

То самое бревно с «хитринкой» Фото: Савелий Петрушев

— Допустим, бревно диаметром 34 сантиметра ляжет на бревно 28 сантиметров — будет сильно большая разница. Тогда у большего бревна срезаются бока — его делают овальным. Это в геометрию дома хорошо попадает и смотрится ровно. И никто этого никогда не заметит и не увидит, — рассказал Роман Редькин.

Еще одно ухищрение — доски для перекрытий. Они должны быть широкими — «родные» с Кулёва не подошли по размеру, и команда решила использовать бывшие в употреблении — из здания на Ленина, 92.

Часть бывших в употреблении исторических досок, которые будут использоваться в качестве опор Фото: Савелий Петрушев

Кирпичик за кирпичиком

Фото: Савелий Петрушев

По словам Редькина, следующим этапом после заливки фундамента станет прокладывание кирпичного слоя. В дальнейшем сруб будет ставиться уже непосредственно на него.

— Наружную часть кирпичной кладки, ее облицовку, будем делать из старых кирпичей: из тех, что остались от разобранной печи и фундамента. А внутри будем выкладывать новый кирпич, — поясняет Роман Редькин.

Как правило, края подобной кладки выступают за бревна, и во время дождя вода может попасть под сруб. Чтобы этого избежать, подрядчик сделает ступеньку для ее отвода.

А как будет проходить выкладывание кирпичной основы и бревен, мы расскажем в следующей серии.

Фото: Савелий Петрушев

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