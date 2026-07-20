Фестиваль казачьей культуры «Братина» пройдёт 25 июля в Кривошеине

20 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Томским областным краеведческим музеем

В субботу, 25 июля, в селе Кривошеино состоится XIV Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Братина». Он соберёт творческие коллективы и участников из разных регионов Сибири и районов Томской области.

Как сообщают организаторы, для гостей подготовили концертные выступления, реконструкции казачьих обрядов, соревнования, мастер-классы и конные показательные номера.

Праздник откроется торжественным шествием участников и молебном у часовни святителя Николая Чудотворца. Затем на площадке «Обрядовая» покажут реконструкцию старинного казачьего обряда.

После этого начнётся концерт с участием коллективов из регионов Сибири и Томской области. Также в программе — мастер-класс хореографического ансамбля «Сибирский сувенир» из Новокузнецка и показательные выступления всадников. Завершится фестиваль традиционным обрядом «Братина».

На площадке «Казачий стан» пройдёт чемпионат Сибири по рубке шашкой и фланкировке «Казачьи забавы». Там же состоятся конкурсы «Казачья стряпуха» и «Томская Братина», выступления творческих коллективов и награждение победителей.

На «Казачьем привозе» развернётся выставка-ярмарка традиционных промыслов и ремёсел, а на «Казачьем подворье» представят блюда национальной кухни. Игры, забавы и мастер-классы для детей и взрослых пройдут на площадке «Казачья вольница».

В течение дня будет открыт дом-музей «Усадьба зажиточного казака». Желающие также смогут покататься на лошадях.

Праздник начнётся в 12:00 в одноимённом парке казачьей культуры и быта. Вход свободный.

Организатором фестиваля выступает Томский областной краеведческий музей имени М.Б. Шатилова. Мероприятие проходит в рамках Года единства народов России.

Фото: предоставлено Томским областным краеведческим музеем

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