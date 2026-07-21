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В Томске до субботы перекроют движение по Енисейской

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С сегодняшнего дня, 21 июля, в Томске ограничат движение по ул. Енисейской на участке от пр. Комсомольского до ул. Шевченко, сообщает пресс-служба АО «ТомскРТС».

Изменения связаны с устранением дефекта на участке тепловых сетей под проезжей частью. Предполагается, что движение будет восстановлено до 20.00 субботы, 25 июля.

Томичей просят учитывать информацию об изменении схемы движения и заблаговременно выбирать объездные пути.

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