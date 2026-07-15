Рекламное агентство «Грин Про» публикует расценки на оказание услуг по размещению политической рекламы

15 июля 2026 / Томский Обзор

Рекламное агентство «Грин Про» (ИП Пожидаева Е.А.) публикует расценки на оказание услуг по размещению политической рекламы (прокат аудиороликов в эфире «НАШЕ Радио Томск» (90,7 FM) на Единый день голосования 20 сентября 2026 в соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также др. законодательными актами «О выборах и референдумах...» различных регионов Российской Федерации.

№ п/п Вид работ/услуг Ед. изм. Единичная расценка,

руб. (без НДС) Примечания 1. Размещение аудиоролика

в эфире «НАШЕ Радио»

(90,7 FM) 1 сек 20,00 Аудиоролик

до 30 секунд

— Цены указаны в рублях за единицу продукции без НДС (НДС не облагается «Упрощенная система налогообложения» согласно п.2 ст.346.11 гл.26.2 НК РФ).

— Оплата размещения агитационных материалов производится безналичным расчетом со 100% предоплатой из средств соответствующего избирательного фонда, в соответствии с действующим законодательством.

— Расчет стоимости агитационных материалов, не указанных в таблице, рассчитывается, исходя из потребностей заказчика.

Расчеты действуют до 19 сентября 2026 года.

ИП Пожидаева Е.А.

Юридический адрес: 634021, г. Томск, ул. Елизаровых, 70, кв. 120

ИНН 701733972431

ОГРНИП 314701724400042

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