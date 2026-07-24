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В томском поселке ликвидировали незаконную свалку

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В томском поселке Родионово ликвидировали несанкционированную свалку на площади более 4 200 кв. метров. Отсюда вывезли 1,4 тыс. тонн отходов, в том числе и строительный мусор, сообщает пресс-служба мэрии.

— Пользуясь тем, что здесь частный сектор и место не оживленное, на территорию поселка приезжают и разгружают целые грузовые машины с мусором, вместо того, чтобы легально везти его на полигон. К сожалению, приходится тратить бюджет районной администрации на ликвидацию свалок, хотя эти средства можно было бы направить на развитие территории, — отметил глава Советского района Дмитрий Лобыня.

В пресс-службе уточняют, что отходы, не относящиеся к ТКО и КГО, запрещено складировать на площадках, поскольку такие отходы не входят в тариф регионального оператора. Такой мусор жители должны самостоятельно вывозить на полигон, либо нанимать для этих целей по договору организацию, имеющую лицензию на транспортировку отходов.

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