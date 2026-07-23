В Томской области почти в четыре раза вырос спрос на электромобили с пробегом

23 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

За месяц в Томской области в 3,4 раза выросли продажи электроавтомобилей с пробегом. Основной спрос пришелся на популярный Nissan Leaf, сообщают аналитики Дрома.

В основном автолюбители выбирали модели 2011–2013 годов выпуска, которые стоят «до миллиона» рублей. Несмотря на рост продаж, доля электромобилей все еще остается небольшой: в июне она выросла с 0,1% до 0,5% от всего объема продаж подержанных автомобилей.

— Проблемы с топливом подстегнули к выбору электромобилей тех автолюбителей, кто хотел обновить машину и рассматривал «электрички» как один из вариантов. Однако они все еще остаются нишевым товаром и находят свою аудиторию. Большинство водителей о покупке думают не один месяц, а при рассмотрении авто на электрической тяге водитель просчитывает много нюансов, от точек зарядки до соблюдения норм безопасности на парковках, — отметили аналитики.

Несмотря на выросший спрос у популярных моделей, кроме Nissan Leaf, продажи все еще измеряются в единичных экземплярах. Среди них были такие как Zeekr 001, Polestar 2, Volkswagen ID.4 Crozz и Mitsubishi i-MiEV.

Аналитики также отмечают, что с начала года продажи электромобилей превышают аналогичный показатель 2025 в 1,5 раза.

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