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«Ростелеком» открыл доступ к цифровым возможностям для жителей двух сёл Томской области

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«Ростелеком» в 2026 году подключил две новые базовые станции сотовой связи четвертого поколения в селах Староюгино Каргасокского и Поротниково Бакчарского района Томской области. Жителям стал доступен устойчивый мобильный интернет на всей территории населенных пунктов.

Работы выполнены по федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) с применением базовых станций от компании «Булат». Оборудование поддерживает одновременно две технологии — 2G/GSM для голосовой связи и 4G/LTE для высокоскоростного мобильного интернета. Система управления сетью и программное обеспечение разработаны в России, что способствует развитию технологического суверенитета и устойчивому развитию региона.

— Сегодня уже 58 населенных пунктов Томской области обеспечены мобильным интернетом по программе УЦН 2.0. Благодаря этому местные жители могут свободно интегрироваться в современное информационное пространство страны, получать доступ к государственным услугам, онлайн-образованию, вести бизнес и общаться с родными и близкими без препятствий, — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

В этом году оператор выведет в эфир еще 13 базовых станций сотовой связи в селах Верхнекетского, Зырянского, Каргасокского, Кожевниковского, Первомайского, Томского, Чаинского и Шегарского районов области. Для этого «Ростелекому» предстоит построить более 40 километров волоконно-оптических линий связи.

Проект УЦН 2.0 реализуется «Ростелекомом» по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Базовые станции мобильной связи по технологии LTE (4G) строятся в населенных пунктах, где проживает от 100 до 1 000 человек. С полным списком населенных пунктов, попавших в программу подключения на 2026 год, можно ознакомиться на сайте Госуслуг.

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