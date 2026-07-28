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ФНС инициировала банкротство недействующего ФК «Томь»

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Межрайонная Инспекция ФНС России N7 по Омской области подала в Арбитражный суд Томской области заявление о признании банкротом ООО «Футбольный клуб «Томь», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Сумма требований составляет 35,9 млн рублей. Заявление к производству пока не принято.

ФК «Томь» уже выступал ответчиком по банкротному делу — в 2018 году. Тогда суд не стал рассматривать заявление. Также о планах обратиться в суд с заявлением о банкротстве клуба в ноябре 2025 года заявлял Российский футбольный союз.

Как сообщалось, «Томь» последний раз выступала на профессиональном уровне в сезоне 2021/2022, когда заняла 14 место в ФНЛ. После этого сезона из-за финансовых проблем клуб потерял профессиональный статус и был исключен из РФС. Из-за долгов имущество футбольного клуба было арестовано, в том числе стадион «Труд» (центральный стадион клуба). Позднее «Труд», здание клуба, а также стадион молодежного состава «Темп» были переданы в собственность Томска.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ФК «Томь» принадлежит томской областной спортивной школе олимпийского резерва, учредителем которой является Томская область.

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