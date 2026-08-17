В выходные в Томске пройдет очередная «Con.Версия»

17 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Ежегодный гик-конвент «Con.Версия» пройдёт 22–23 августа в Большом концертном зале Томской филармонии. Гостей ждут мастер-классы, лекции и яркие шоу.

Как уточняют организаторы, в рамках мероприятия томичи смогут оценить тематические фотографии и рисунки конкурсантов, поиграть в настольные игры или стать героем приключения в ролевой игре.

— Самые зрелищные и любимые конкурсы конвента — это косплей-дефиле. Косплей — это создание костюма и образа любимого героя. Наши участники перевоплощаются в героев игр, книг, аниме и комиксов, а иногда даже создают авторских персонажей. На сцене пройдут конкурсы одиночного и группового косплея, — рассказывают организаторы.

Они рекомендуют посетить танцевальный и вокальный конкурсы, которые будут проходить в оба дня, а также световое шоу (22 августа в 12:00) и артистическое фехтование (23 августа в 18:00). Последние пару лет появился и новый конкурс — создание образа персонажа из фольклора народов России.

Гости смогут пройтись по «Аллее авторов» — там представят своё творчество художники и иллюстраторы со всей Сибири. Они будут продавать мерч, связанный с гик-культурой: значки, открытки и многое другое. «Con.Версию» посетят и писатели издательства «Иное»: Мария Соседко, Павел Беляев, Алиса Абдуллина, Анастасия Колегова, Анжела Палецкая, Кристал Лидман и Оксана Останина привезут свои книги и комиксы, а также пообщаются с читателями.

«Con.Версия» проходит в Томске с 2012 года. Ежегодно на мероприятии собираются не только томичи, но и гости из Новосибирска, Кемерова, Барнаула, Омска, Абакана, Красноярска, Иркутска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и даже Владивостока. В каждый из дней конвента организаторы ожидают около 250 участников и 1000 посетителей. Полную программу смотрите по ссылке.

Стоимость зрительского билета: 1 100 — 1 700 рублей.

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