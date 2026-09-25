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На следующей неделе почти 60 домов в Томске останутся без воды

Город, ЖКХ, Томские новости, отключение когда дадут воду график жкх перебои коммунальщики Томска На следующей неделе почти 60 домов в Томске останутся без воды

В понедельник, 28–29 сентября, в Томске жителей ряда домов Октябрьского района ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Росводоканал Томск».

Перебой с подачей ресурса связан с работами по переключению абонентов на вновь построенный участок водопроводной линии на ул. Больничная, 6. На время их проведения — с 9.00 понедельника, 28 сентября, до 2.00 вторника, 29 сентября, без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Подвоз воды будет организован 28 сентября на Партизанская, ул., 3 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 23.00ю

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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