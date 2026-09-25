На следующей неделе почти 60 домов в Томске останутся без воды

25 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В понедельник, 28–29 сентября, в Томске жителей ряда домов Октябрьского района ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Росводоканал Томск».

Перебой с подачей ресурса связан с работами по переключению абонентов на вновь построенный участок водопроводной линии на ул. Больничная, 6. На время их проведения — с 9.00 понедельника, 28 сентября, до 2.00 вторника, 29 сентября, без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Белозерская ул, 13 стр. 1

Белозерская ул, 13/1

Больничная ул, 2/1

Больничная ул, 4

Больничная ул, 4/1

Больничная ул, 4/2

Больничная ул, 6

Больничная ул, 8

Кустарный пер, 1

Партизанская ул, 1а

Партизанская ул, 2

Партизанская ул, 2а

Партизанская ул, 3

Партизанская ул, 3а

Партизанская ул, 4

Партизанская ул, 4/1

Партизанская ул, 5

Партизанская ул, 6

Партизанская ул, 7

Партизанская ул, 8

Партизанская ул, 8/1

Партизанская ул, 8в

Партизанская ул, 8г

Партизанская ул, 8д

Пушкина пер, 5

Пушкина пер, 6

Пушкина пер, 6а

Пушкина пер, 8

Пушкина пер, 8 стр.1

Пушкина пер, 8 стр.2

Пушкина ул, 17

Пушкина ул, 19

Пушкина ул, 21а

Пушкина ул, 21Б

Пушкина ул, 21в

Пушкина ул, 23

Пушкина ул, 25а

Пушкина ул, 25Б

Пушкина ул, 25в

Пушкина ул, 27

Пушкина ул, 27 стр.1

Пушкина ул, 27/1

Пушкина ул, 27а

Пушкина ул, 27Б

Якимовича ул, 2

Якимовича ул, 6

Якимовича ул, 6а

Якимовича ул, 7

Яковлева ул, 2

Яковлева ул, 2/1

Яковлева ул, 4

Яковлева ул, 5

Яковлева ул, 6

Яковлева ул, 6/2

Яковлева ул, 12

Яковлева ул, 14

Яковлева ул, 15

Яковлева ул, 16

Подвоз воды будет организован 28 сентября на Партизанская, ул., 3 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 23.00ю

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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