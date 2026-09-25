На следующей неделе почти 60 домов в Томске останутся без воды
25 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор
В понедельник, 28–29 сентября, в Томске жителей ряда домов Октябрьского района ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Росводоканал Томск».
Перебой с подачей ресурса связан с работами по переключению абонентов на вновь построенный участок водопроводной линии на ул. Больничная, 6. На время их проведения — с 9.00 понедельника, 28 сентября, до 2.00 вторника, 29 сентября, без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:
- Белозерская ул, 13 стр. 1
- Белозерская ул, 13/1
- Больничная ул, 2/1
- Больничная ул, 4
- Больничная ул, 4/1
- Больничная ул, 4/2
- Больничная ул, 6
- Больничная ул, 8
- Кустарный пер, 1
- Партизанская ул, 1а
- Партизанская ул, 2
- Партизанская ул, 2а
- Партизанская ул, 3
- Партизанская ул, 3а
- Партизанская ул, 4
- Партизанская ул, 4/1
- Партизанская ул, 5
- Партизанская ул, 6
- Партизанская ул, 7
- Партизанская ул, 8
- Партизанская ул, 8/1
- Партизанская ул, 8в
- Партизанская ул, 8г
- Партизанская ул, 8д
- Пушкина пер, 5
- Пушкина пер, 6
- Пушкина пер, 6а
- Пушкина пер, 8
- Пушкина пер, 8 стр.1
- Пушкина пер, 8 стр.2
- Пушкина ул, 17
- Пушкина ул, 19
- Пушкина ул, 21а
- Пушкина ул, 21Б
- Пушкина ул, 21в
- Пушкина ул, 23
- Пушкина ул, 25а
- Пушкина ул, 25Б
- Пушкина ул, 25в
- Пушкина ул, 27
- Пушкина ул, 27 стр.1
- Пушкина ул, 27/1
- Пушкина ул, 27а
- Пушкина ул, 27Б
- Якимовича ул, 2
- Якимовича ул, 6
- Якимовича ул, 6а
- Якимовича ул, 7
- Яковлева ул, 2
- Яковлева ул, 2/1
- Яковлева ул, 4
- Яковлева ул, 5
- Яковлева ул, 6
- Яковлева ул, 6/2
- Яковлева ул, 12
- Яковлева ул, 14
- Яковлева ул, 15
- Яковлева ул, 16
Подвоз воды будет организован 28 сентября на Партизанская, ул., 3 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 23.00ю
Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.
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