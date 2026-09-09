Подрядчик томского регоператора ТКО погасил часть долга перед ФНС, просит закрыть дело о банкротстве

9 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

ООО «Томская региональная экологическая компания» (ТРЭК, ранее — МУП «Спецавтохозяйство») заявило об отсутствии у него признаков неплатежеспособности.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы суда, долги по налогам, приведшие к намерению Федеральной налоговой службы (ФНС) признать компанию банкротом, сформировались из-за систематических неплатежей со стороны основного контрагента ТРЭК — ООО «АБФ Логистик» (регоператор по вывозу ТКО в Томской области).

Ранее сообщалось, что в начале мая межрайонная инспекция ФНС по Омской области подала в Арбитражный суд Томской области заявление о признании ТРЭК банкротом из-за долга по налогу в размере 60,5 млн рублей.

В процессе рассмотрения дела ведомство неоднократно заявляло об уменьшении исковых требований к компании в связи с частичным погашением задолженности во внесудебном порядке. Так, после последнего уточнения сумма требований сократилась до 34,7 млн рублей.

ООО «ТРЭК», в свою очередь, указывало, что невыполнение обязательств по своевременной оплате налогов связано с систематическими неплатежами регионального оператора по вывозу ТКО, являющегося основным контрагентом компании. Задолженность «АБФ Логистик» перед ТРЭК составляет около 128 млн рублей. Компания в настоящее время взыскивает эту сумму в судебном порядке.

«Кроме того, на балансе должника есть имущество стоимостью 491 млн рублей. Должник также осуществляет дополнительные виды деятельности, выручка по которым за первый квартал 2026 года составила 9,5 млн рублей. Также компания указывает, что с 16 декабря 2025 года ООО „ТРЭК“ оплатило налогов на общую сумму 43 млн рублей. Считает, что компания не является неплатежеспособной, имеет возможность исполнить обязательства в полном объеме без процедуры банкротства. Просит отказать во введении процедуры наблюдения и прекратить производство по делу», — отмечается в материалах суда.

К участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены прокуратура Томской области и мэрия Томска в лице городского департамента дорожной деятельности и благоустройства. Последний ходатайствовал о привлечении «АБФ Логистик» в качестве третьего лица, однако суд ходатайство отклонил.

Согласно материалам суда, следующее заседание по рассмотрению дела назначено на 9 ноября. К тому моменту, как отмечается, ООО «ТРЭК» намерено попытаться урегулировать задолженность в добровольном порядке за счет средств, вырученных с продажи земельного участка рыночной стоимостью 108 млн рублей.

МУП «Спецавтохозяйство» было зарегистрировано в 1993 году, с 1 июля 2019 года компания выполняла функции регионального оператора по обращению с твердыми отходами в Томске и Томском районе. Ранее предприятие занималось содержанием улично-дорожной сети, уборкой мусора и снега в региональном центре. В конце 2025 года предприятие было реорганизовано в ООО «ТРЭК». В настоящее время компания является подрядчиком регоператора Томска и Томского района по вывозу ТКО.

В начале февраля УФССП по Томской области сообщало об аресте трех мусоровозов у ТРЭК из-за долга перед бюджетом РФ за плату за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения твердых коммунальных отходов. Долг в размере 12 млн рублей накопился еще на момент действия МУП «Спецавтохозяйство». Из-за того, что денежные средства на счетах компании после реорганизации в ТРЭК отсутствовали, было принято решение взыскать долг посредством имущества.

По итогам 2025 года чистая прибыль ТРЭК составила 634 тыс. рублей (против убытка в 141,1 млн рублей в 2024 году) при выручке 311,7 млн рублей. Гендиректором компании является Максим Шиншин, возглавлявший ее до реорганизации.

ООО «АБФ Логистик», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в июне 2013 года, специализируется на систематическом сборе и вывозе коммунальных, крупногабаритных и строительных отходов. По итогам 2025 года компания получила 50,2 млн рублей чистой прибыли при выручке 392 млн рублей.

По данным на сайте компании, «АБФ Логистик» осуществляет деятельность в Асиновском, Первомайском, Зырянском, Тегульдетском и Томском районах Томской области, а также в Томске и Северске, владеет парком специализированной техники.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».