Два человека стали жертвами медведя в Томской области

20 сентября 2026 / Томский Обзор

Следственное управление Следственного комитета России по Томской области устанавливает обстоятельства гибели двоих жителей Колпашевского района, подвергшихся нападению медведя, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные управления в воскресенье.

По предварительным данным, 18 сентября 44-летний работник местной фермы отправился в лес около деревни Север Колпашевского района на поиски потерявшейся с фермы коровы. На следующий день к поискам пропавшего мужчины подключился 46-летний односельчанин. «Сегодня тела обоих погибших были обнаружены местными жителями в лесу. Находившийся неподалеку агрессивный хищник обезврежен», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Интерфаксу» уточнили, что неподалеку от тел погибших обнаружены останки пропавшей коровы.

В ведомстве призвали жителей и гостей региона воздержаться от посещения леса в период сезонной активности хищников.

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