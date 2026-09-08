Оленина, угорь, пян-се — в Томск впервые приедет всероссийский фестиваль уличной еды

8 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Фестиваль «Вкусы родной страны»

В выходные, 12 и 13 сентября, на улице Советской — в центре политехнического студгородка — развернется фестиваль еды «Вкусы родной страны». Он впервые пройдет в Томске и объединит заведения из 13 городов — от Махачкалы до Владивостока.

Какие блюда смогут предложить томичам повара со всей страны, и чем, помимо дегустации, можно будет заняться на фестивале — рассказываем в нашем материале.

Организаторами фестиваля выступили объединение «Уличная еда России» и концерн «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»). Фестиваль приурочен к празднованию 130-летия Томского политеха — ведущего атомного вуза страны. Пройдет он при поддержке Правительства Томской области.

Чем будут кормить?

Фестиваль, организованный объединением «Уличная еда России», проводится уже на протяжении десяти лет. За это время он объездил Калининград, Мурманск, Смоленск, Урал и Ростов-на-Дону. На этот раз фестиваль добрался до Томска, чтобы расширить гастрономические представления томичей и выбрать лучшее региональное блюдо.

В течение двух дней томичи смогут попробовать шанежки от «Шани» — проекта из Екатеринбурга. Это уральский пирог с картофелем, похожий на ватрушку. За проектом стоит Сергей Мирошников — шеф-повар ресторана Kitchen, который несколько лет подряд входит в топ-50 лучших ресторанов страны.

Проект «Пян-се» из Владивостока предложит паровые булочки с корейскими корнями. Говорят, они расходятся буквально как горячие пирожки. Так, в прошлый фестивальный сезон команда приготовила 9 500 порций. На этот раз конкуренцию ей составит нижегородский «Арзамасский гусь». Этот участник привезет паровые булочки бао с томленым гусем.

Для любителей рыбы найдется штекельфиш — скумбрия на палке, блюдо-легенда, которое представит зеленоградский проект «Гнездо». Специально для томичей команда приготовит балтийского угря горячего копчения, кильку слабого посола прямо с судна и лимонный напиток с укропом.

Белгородская пироговая «Плюшка» представит слобожанскую кулебяку на четыре угла — по одному виду начинки на каждый: гречка с грибами, капуста с яйцом, курица в сливочном соусе с сыром, свинина с курагой. А еще они привезут в Томск большие фирменные пироги.

Курские сыровары-фермеры привезут свой титулованный продукт — черный твердый сыр «Малевич» годовой выдержки. Необычный цвет достигается присутствием в рецептуре золы вишни и черного перца. Любителям экзотики предложат сыр из лосиного молока.

Участники фестиваля из Махачкалы познакомят томичей со своей национальной кухней. Они привезут чуду: горячие лепешки с мясом, сыром, зеленью, картошкой и грибами. Любителей копченостей может заинтересовать мясо из смокера-паровоза от калужского «Овертайма». Здесь будут готовить брискет, утиную ножку, свиную грудинку, пастраму из сердца быка и фирменный свиной чупа-чупс.

А еще на фестивале можно попробовать специалитеты Крайнего Севера от мурманского проекта «Морошка», а именно: драники с форелью и олениной (из нее здесь же будут делать и хот-доги), напитки из морошки, брусники, черники и вороники. Ягоды в неожиданных сочетаниях предложит ижевский «Ижберри». Здесь можно попробовать дикоросы в авторской глазури с крапивой, укропом, красным вином, пармезаном и крыжовником.

Также приедут «Татарский уголок» из Ульяновска с кыстыбыем по семейному рецепту, «Айбат Халяль» из Уфы с башкирским стритфудом и чак-чаком, «ХлебСоль» из Челябинска — пятеро шеф-поваров, которые продвигают локальные уральские продукты, — и «Калининградские картофельные пышки» с четырьмя начинками на выбор.

Томск и другие сибирские города тоже в программе. Свои продукты на фестивале представят «Абаканские сласти», «Бургерлаб», «Диктатура теста», «Сибирские блины», «Тот самый драник», «Сибирский Smoker», кулинарная студия «Артишок» и стритфуд-проект «Артипицца», кондитерская «Дело в креме», Maya Pizza, историческое кафе «Мужская кухня», кафе-музей «Солянка» и другие известные томичам проекты.

А развлекать?

Фестиваль предложит томичам не только гастрономические открытия. В течение двух дней в студгородке будут работать ремесленная площадка и гастрономические зоны, а также уличный кинотеатр, где будут крутить ленты из документального цикла «В поисках вкуса» от «Уличной еды России» и фильмы из программы Фестиваля уличного кино.

На фестивале будут не только кормить, но и учить готовить. Каждый день шефы из разных городов страны поделятся своими знаниями на мастер-классах. А еще детей бесплатно научат делать наличники из слоеного теста и аппликации из ткани. Взрослых познакомят с одной из старейших школ русской народной живописи — мезенской росписью.

Во второй день фестиваля пищу для ума участникам предложит профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Константин Бразовский. Он проведет лекцию «У нас химия с бургером». Вечером того же дня выступит молодая инди-рок группа «Мелководье».

Самым важным событием фестиваля станет первый в истории региональный конкурс Russian Street Food Awards: Сибирь. Жюри выберет лучшее блюдо уличной еды региона, а победитель представит Сибирь в финале премии в Калининграде в следующем году.

Фестиваль «Вкусы родной страны» пройдет в Томске 12–13 сентября на улице Советская. Вход свободный.

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