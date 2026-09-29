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Информацию о массовой гибели рыбы в реке проверяют в Томске

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Следственное управление СКР по Томской области инициировало проверку информации о массовой гибели рыбы в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные управления.

— В социальных медиа распространена информация о массовой гибели рыбы в реке Киргизка в городе Томске. Сообщается, что на водном объекте неоднократно осуществлялся сброс неочищенных сточных вод в реку, — говорится в сообщении.

В черте Томска протекает река Малая Киргизка. Это не первый случай гибели рыбы в данном водоеме.

Как сообщалось, в 2020 году после жалоб местных жителей эксперты Томского областного госучреждения «Облкомприрода» обнаружили следы слива канализации в Малую Киргизку. В 2021 году сотрудники «Облкомприроды» вновь выявили загрязняющие вещества в пробах воды реки Малая Киргизка после сообщений о гибели рыбы.

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