В Томске укрепляют склон у «Дома с фонарем»

Работы по восстановлению верхней и нижней подпорных стен и укреплению склона ведутся у объекта культурного наследия — «Дома с фонарем» — на Кузнечном взвозе, 6 в Томске.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, подрядчиком выступает ООО «Стандарт Инженерных Технологий». Специалисты полностью восстановили кирпичную кладку верхней подпорной стены, смонтировали сваи, провели подготовительные работы для заливки бетонного основания и возвели железобетонную укрепительную подпорную стенку. Предполагается, что подрядчик закончит к концу октября.

— Это будет большим подспорьем для дальнейшего восстановления ценного исторического дома и его сохранения для будущих поколений томичей, — цитирует пресс-служба мэра Дмитрия Махиню.

Напомним, восстановление «Дома с фонарём» начато в 2025 году по программе «Сохранение исторического наследия города Томска». Подрядчик отремонтировал крышу и цоколь, заменил окна и отреставрировал наличники. В начале 2026 года мэр Томска совместно с городскими депутатами принял решение выделить из бюджета порядка 6,5 млн рублей на укрепление фундамента и грунта на склоне, чтобы проведенные работы не были сведены к нулю.

Фото: пресс-служба мэрии

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