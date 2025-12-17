Дом с фонарем. Что происходит с деревянным зданием на Кузнечном взвозе

17 декабря 2025

Дом с фонарем на Кузнечном взвозе и «дом за рубль» в переулке Соляном — соседи и почти ровесники, они построены примерно в конце XIX — начале XX вв.

В 2025 году оба здания начали восстанавливать в рамках действующих муниципальный программ: первый — за счет бюджета Томска, второй — на средства инвестора. Но на днях жители «Дома с фонарем» обратились в прокуратуру «из-за отказа властей Томска завершать ремонт».

Рассказываем, что происходит со зданием, чем оно примечательно и как развивалась история с восстановлением этого памятника деревянного зодчества регионального значения.

Ремонт памятника регионального значения — дома с фонарем на Кузнечном взвозе, 6. Ноябрь, 2025 г. Фото: Савелий Петрушев

Кузнечный взвоз в Томске — территория с непростым рельефом. Но томским мастерам удавалось приспособить ее под строительство, применив нестандартные архитектурные решения. Благодаря их изобретательности и креативному подходу в начале ХХ века здесь и появился один из неординарных образцов местного деревянного зодчества — дом с фонарем на Кузнечном взвозе 6.

Дом получил свое прозвище из-за наличия резного балкона, выходящего в современный переулок 1905 года и сохранившегося декора на куполе здания в виде фонаря. Подобный раньше украшал дом по пер. Плеханова 5а , но сейчас здание утрачено. Ноябрь, 2025 г. Фото: Савелий Петрушев

Еще одной особенностью дома с фонарем была своя смотровая площадка с беседкой, а под ней — буквально врезанный в основание склона деревянный флигель. К сожалению, в советское время обе эти пристройки были разобраны, а пустующий овраг быстро зарос деревьями и кустарниками, которые скрыли от глаз прохожих и основное здание.

Дом с фонарем, конец XIX-начало ХХ в.в. Из фондов ГАТО Фото: pastvu.com

В начале 2025 года дом на Кузнечном взвозе наконец получил шанс на обновление. При обсуждении городского бюджета на 2025 год и активной поддержке томичей он был включен в муниципальную программу по сохранению и восстановлению исторического наследия Томска.

Планировалось, что будут отремонтированы кровля, фундамент, фасады, лестничный тамбур и отреставрированы декоративные элементы здания. На эти цели мэрия направила порядка 12 млн рублей и летом 2025-го работы на объекте начались.

1. Кузнечный взвоз, 6. 2021 г.

2-3. Кузнечный взвоз, 6 перед ремонтом. Ноябрь, 2024 г. Фото: из архива издания

Обновленный Кузнечный взвоз Летом 2025 года в рамках другой городской программы — «Дом за рубль» — началось восстановление старинного здания по соседству, в переулке Соляном 2. В результате Томск может получить сразу два обновленных исторических здания на территории, которая долгое время оставалась без внимания.

Предполагаемый вид Кузнечного взвоза после восстановления «дома за рубль» в пер. Соляном, 2 и дома с фонарем на Кузнечном взвозе, 6. Проектное решение ООО «Архифотометр». Фото: Савелий Петрушев

При чем тут роликовые коньки?

Архитектор Елена Ситникова, доцент кафедры реставрации и реконструкции архитектурного наследия ТГАСУ, принимала участие в разработке проекта по восстановлению дома с фонарем и занималась изучением его истории.

Она рассказывает, что здание на Кузнечном взвозе, 6 было построено в конце XIX — начале XX в.в как доходный дом с четырьмя равноценными квартирами. Сведений о его архитекторе не удалось найти. Зато о владельце — Антоне Ромуальдовиче Стржалковском — известно, что здание на склоне он купил в 1900 году у томской мещанки Натальи Тимофеевны Кульчицкой, а затем, в 1904 году, и землю у подножья горы.

Архитектор Елена Ситникова, доцент кафедры реставрации и реконструкции архитектурного наследия ТГАСУ о территории современного Кузнечного взвоза: «Особенность застройки в этой части города — в использовании своеобразных завершений в виде балконов и мезонинов. Дома находились на возвышенности, из них открывались красивые виды на город и храмы. Однако при реконструкции Кузнечного взвоза, когда по нему решили пустить троллейбус, его спрямили и многие постройки были утрачены, от второго Кузнечного взвоза осталась только часть, это сейчас переулок Соляной». Фото: Савелий Петрушев

Казалось бы, зачем дворянину и гласному томской думы Стржалковскому понадобился непригодный для строительства участок с обрывом? По одной из версий, предложенной в дипломной работе студентом ТГАСУ Павлом Губиным, владелец был увлечен новыми технологиями: в 1900-е годы занимался передовыми для того времени асфальтовыми работами и уже тогда столкнулся с конкурентами. Чтобы ярко показать себя, Стржалковский решил использовать в качестве рекламы недавно приобретенную усадьбу.

Для этого у подножья горы он построил деревянный флигель, а его крышу покрыл асфальтом и приспособил под смотровую площадку. В работе магистранта говорится, что получившееся пространство использовалось, как один из первых в Томске скетинг-рингов для катания на роликовых коньках.

Рекламная вырезка из газеты «Сибирская жизнь» о предоставлении асфальтовых, бетонных и цементных работ А. Р. Стржалковским. Из дипломной работы студента-магистранта ТГАСУ Павла Губина, 2021 г. Фото: Савелий Петрушев

Из дипломной работы студента ТГАСУ Павла Губина, 2021 г. «Первые роликовые коньки, похожие на современные двухполозные, были созданы в 1863 г., а первый публичный роллердром был построен в 1866 г. в США. В 1916 г. выходит одноименный комедийный фильм Чарли Чаплина „The Rink“, названный в России „Скетинг-ринг“ (СНОСКА: от анг. skating — катание на коньках), где демонстрируется катание на роликах в крытом помещении. Проживающий в здании владелец конторы по укладке асфальта А. Р. Стржалковский мог вдохновиться фильмом, и, обладая, возможностями, устроил площадку с гладким асфальтированным полом на крыше».

Известно, что Стржалковский владел усадьбой на Кузнечном взвозе до 1920-х годов, после она была национализирована. В 1930-х годах на ее территории находился двухэтажный деревянный дом, одноэтажный деревянный флигель и хозяйственные постройки. Двухэтажный дом с беседкой на крыше к этому времени был уже утрачен.

Кузнечный взвоз, 6, конец 1960-начало 1970 г.г. Из альбома Павла Коханенко. Фото: pastvu.com

До наших дней сохранился лишь главный дом на горе. В 1980 году он был признан объектом культурного наследия регионального значения, а в 2025 году здание дождалось своего очередного капитального ремонта. Архитектурные решения по реставрации дома выполнили архитекторы компании ООО «Архифотометр» — Игорь Рубанов и Елена Ситникова, руководитель Мария Рубанова:

— Мы старались максимально сохранить подлинные элементы, — говорит архитектор проекта Елена Ситникова. — Это касается резного декора, карниза, подзора, декоративного элемента в виде фонаря и балкона. Прямо в проекте у нас отмечено, что эти элементы мы оставляем на месте, даже если наблюдается их отклонение от правильных геометрических параметров. Мы их чистим и красим — без демонтажа, потому что когда такие элементы начинают снимать, они рассыпаются, и в любом случае получится новодел.

Проектное решение компании ООО «Архифотометр» по восстановлению дома с фонарем. Фото: предоставлено Еленой Ситниковой

Как отмечает Ситникова, по этой же причине было решено оставить «чешуйки» на куполе балкона, несмотря на то, что они имеют механические повреждения:

— При восстановлении кровли сначала собирались их демонтировать и делать новые, так как есть ржавые элементы, а на них — сквозные отверстия. Но в итоге приняли решение, что мы их оставляем на месте: очищаем и шпаклюем специальными мастиками — сейчас это можно делать — и окрашиваем. Мы долго согласовывали цветовое решение, а в результате купили то, что есть в магазине. Цвет кровли дома, водосточных труб и купола был выбран под сурик (это кирпичный или терракотовый оттенок), который часто применяли для покрытия кровель в начале ХХ века — показывает Елена Ситникова.

Схема колористического решения деталей фасадов Фото: предоставлено Еленой Ситниковой

Еще одно цветовое решение по восстановлению дома с фонарем, разработанное студентом-магистрантом ТГАСУ Павлом Губиным, 2021 г. В своей работе он использовал традиционный для исторической застройки зеленый цвет кровли. Фото: Савелий Петрушев

Архитектор подчеркивает, что согласно разработанному проекту декор наличников верхнего этажа останется оригинальным — в ходе капремонта он будет очищен и окрашен. А нижних — в большей степени пострадавших от переделок, так как многие из них были отремонтированы жильцами самостоятельно, без контролирующих органов, из-за чего часть исторической резьбы заменена на новую, вырезанную из фанеры — отреставрирован. По словам Елены Владимировны, на наличниках первого этажа утрачены ставни, они также будут восстановлены.

Окно второго этажа. Ноябрь, 2025 г. Фото: Савелий Петрушев

Кроме этого, пластиковые окна в доме согласно проекту поменяются на новые, деревянные в целях воссоздания исторического облика. Поздняя каркасная пристройка, получившая наибольшие деформации из-за не качественного выполненного фундамента и от постоянного испарения в месте ввода коммуникаций, также будет выполнена заново для улучшения эксплуатационных качеств здания.

— В проекте реставрации мы не заходили в планировку квартир, хотя там есть, конечно, моменты, которые надо исправлять, но в данных условиях у нас стояла задача — привести основные конструкции здания в работоспособное состояние и эстетичный внешний вид, — рассказывает Ситникова. — Важной частью проводимых работ является замена шиферной кровли на металлическую фальцевую с организованным водоотведением. Для этого выполнено усиление стропильной конструкции крыши, так как для металлической кровли нужен более частый шаг стропил и она тяжелее. Когда мы делали проект, из-за сетей, которые подведены к дому, непонятно каким образом, произошел провал грунта в месте подвода труб. Рядом с домом находится колодец, от него все время идет пар, я считаю, что провал связан с этим — не с грунтами или чем-то еще, а именно с подведенными сетями, которые, видимо, негерметично выполнены. Нижние части приристройки тоже из-за этого сгнили и полы «поехалили». Но так как работы ведутся без выселения жильцов, а им надо же как-то подниматься на второй этаж, то пристройку с лестницами пока оставили на следующий год.

Работы на начало ноября, 2025 г. Фото: Савелий Пертушев

Особые опасения вызывает фундамент дома со стороны склона, который подпирает кирпичная стенка. Без должного ремонта которой здание может сползти вниз, так как оно стоит на краю обрыва. Елена Ситникова отмечает: разработанный проект предусматривает технические мероприятия по укреплении грунта и кирпичной стены — той, что осталась от нижнего дома и которая долгое время служила опорой. Проведение этих работ запланировано на 2026 год.

Именно это вызывает и тревогу жильцов: «К сожалению, работы по усилению фундамента и укреплению грунтов были заложены только на 2026 год...гидрогеологические исследования с проектом по ремонту фундамента были выполнены только в 2025 году, соответственно сами работы перенесены на 2026 год. Мы готовы отнестись с пониманием к данному обстоятельству. Но ремонт подпорной стены жизненно необходимо начать уже весной следующего года! В противном случае деньги, потраченные в этом году будут выброшены на ветер. И как минимум балкон, открывающий вид на наш дом со стороны улицы, также должен быть восстановлен! Требуем возобновить финансирование работы по сохранению деревянного зодчества, являющегося гордостью нашего города, в целом, и завершить ремонт нашего дома, которого мы так долго ждали, в частности».

В какой стадии работы сейчас?

Работы на декабрь, 2025 г. Фото: Алена Попова

Сейчас в доме на Кузнечном взвозе 6 располагается восемь квартир. Предполагается, что первый этап капремонта будет закончен до конца 2025 года. По данным пресс-службы администрации Томска, сейчас там обновлены крыша, цоколь и фасад, а также выполнены работы по изготовлению оконных блоков и реставрации наличников. Финансируются работы возмещением затрат управляющей компании. Заказчиком выступило ООО «Жилкомплекс», подрядчиком — ООО «Станинтех».

Также в будущем на доме планируют укрепить фундамент пристройки, отремонтировать подпорную стенку, резной балкон и его главный элемент — купол с фонарем. Однако точных сроков пока нет. Фото: Алена Попова

Изначально эти работы должны были проводится при условии достаточного финансирования за счет средств городского бюджета по программе «Сохранение исторического наследия». Но в понедельник, 8 декабря, председатель городской думы Сергей Сеченов сообщил, что проект бюджета Томска на 2026 год не предусматривает дополнительных средств на ремонт ценных деревянных домов. Несмотря на это, власти рассмотрят возможность дополнительного финансирования работ по восстановлению фундамента на Кузнечном взвозе 6. По словам Сеченова, на эти цели порядка 6 млн рублей может быть выделено в первом квартале следующего года.

Что говорят жильцы

Сейчас у здания обновлены крыша, цоколь и фасад, а также выполнены работы по изготовлению оконных блоков и реставрации наличников. Фото: Алена Попова

Накануне окончания ремонта — но еще до появления письма — мы пробовали узнать у жителей, что они думают о проделанной работе и произошедших со зданием изменениях. По словам архитектора Елены Ситниковой, не все восприняли предложенные решения положительно. Так, например, один из жильцов не хочет расставаться со своим теплым уличным тамбуром, искажающим облик объекта культурного наследия:

— У усадьбы были интересные ворота и входная группа с кованным навесом. В проекте мы закладывали этот навес восстановить. Но насколько я знаю, у одного из жильцов там сделана довольно-таки некрасивая поздняя пристройка, с которой он расставаться не желает. Не знаю, как администрация решит этот вопрос. Может быть, эту постройку компенсируют, расположенной напротив хозпостройкой, — рассказывает Ситникова.

Речь об этой пристройке, искажающей исторический облик памятника. Ноябрь, 2024 г. Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Большинство жители квартир, входящих через пристройку, не стали комментировать работы. Согласился пообщаться лишь хозяин квартиры на втором этаже Вардан Манукян:

Я живу в этом доме уже 10 лет, квартира в нем досталась нам по наследству от матери жены. Место удобное, в любую точку города можно легко добраться. Окна у нас выходят на Кузнечный взвоз, вид красивый. В рамках ремонта нам заменили окна с пластиковых на деревянные. Мне нравится, теплее или холоднее не стало. Хотя они потеют — с этим ничего не поделать, для меня терпимо, но для некоторых жителей — нет. Дом стал выглядеть лучше, все покрасили, отмостку сделали, крышу, стены прошлифовали. Стало находится приятнее в доме сразу.

Вардан Манукян надеется, что в следующем году строители займутся фундаментом пристройки и укрепят его, также он хотел бы, чтобы обновили веранду и крыльцо: «Тогда жители будут окончательно счастливы».

Сейчас фундамент пристройки закрыт специальным настилом. Декабрь, 2025 г. Фото: Алена Попова

После окончания капремонта планируется провести работы по благоустройству территории. В частности, будут подрезаны деревья, чтобы обновленный дом с фонарем стал виден со стороны Кузнечного взвоза туристам и горожанам, сообщает пресс-служба мэрии.

Решение о том, получит ли дом с фонарем дополнительные средства на ремонт фундамента, будет принято во второй половине декабря на собрании городской думы по утверждению бюджета Томска. По данным телеграм-канала «Здесь Бутолина», жители Кузнечного взвоза, 6 написали обращение в прокуратуру с требованием «возобновить финансирование работы по сохранению деревянного зодчества, являющегося гордостью нашего города, и завершить ремонт их дома».

