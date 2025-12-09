Томичей приглашают на эксклюзивные мероприятия по выставке Билибина

На этой неделе в Томском областном краеведческом музее им. М. Б. Шатилова пройдет серия мастер-классов и экскурсий, посвященных творчеству знаменитого художника Ивана Билибина.

В музее до 1 февраля работает выставка «Сказочные миры И. Я. Билибина». На ней можно увидеть более 60 работ знаменитого русского художника-иллюстратора, среди представлены два авторских эскиза, ранее не экспонировавшихся в Томске.

Как уточняют организаторы, первое мероприятие состоится в пятницу, 12 декабря. Руководитель текстильной мастерской Музея дизайна «Основа» (г. Москва) Олеся Погадаева проведет мастер-класс «Сказочный орнамент». Его участники узнают, что такое техника верховой набойки, познакомятся с её принципами, научатся работать деревянными штампами и попробуют воссоздать узнаваемые билибинские мотивы на бумаге или заранее принесенной вещи.

Мастер-класс стартует в 13.00. Стоимость участия 600 рублей. Подробнее читайте на сайте.

В субботу, 13 декабря, Олеся Погадаева проведет мастер-класс по трафаретной печати. Его участники будут вдохновляться знаменитыми иллюстрациями Ивана Билибина к русским народным сказкам и произведениям А. С. Пушкина. Томичи узнают об истории трафаретной печати и научатся работать в этой технике. Кроме того, каждый участник мастер-класса создаст свой уникальный оттиск и сможет перенести его на заранее подготовленную вещь.

Мастер-класс начнется в 11.00. Подробнее читайте на сайте.

В воскресенье, 14 декабря, и во вторник, 16 декабря, томичей ждут на кураторской встрече в рамках выставки «Сказочные миры И. Я. Билибина». С творчеством известного художника гостей познакомит искусствовед, куратор выставочных проектов Музея дизайна «Основа» Анна Перевозова (г. Москва). Она расскажет о неповторимом «билибинском стиле», который соединил народное искусство и книжную графику. Гости узнают, кто издавал иллюстрации Ивана Билибина и как его работы легли в основу советского мультфильма «Сказка о царе Салтане», а также детально разберут знаковые иллюстрации художника.

Воскресная экскурсия стартует в 11.00, во вторник — в 15.00. Подробнее читайте на сайте.

Все мероприятия пройдут в Томском областном краеведческом музее им. М. Б. Шатилова по адресу пр. Ленина, 75.

