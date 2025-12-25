18+
Томичей приглашают пробежать 2026 метров в первый день нового года

Город, Новый год ❄, Спорт, Томские новости, интересные новости куда сходить забег пробежка что делать первого января Томичей приглашают пробежать 2026 метров в первый день нового года

В четверг, 1 января, в Томске пройдет традиционный новогодний забег. На этот раз томичам предлагают преодолеть дистанцию 2026 метров.

Как уточняют организаторы, для участия в забеге необходимо зарегистрироваться, распечатать номер и украсить его. Форма одежды любая, от новогоднего костюма до шубы или купальника, от кроссовок до валенок.

Маршрут новогоднего забега
Фото: tomskmarathon.ru

Забег стартует с площади Ново-Соборной в 12.00.

