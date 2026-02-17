Купчихи, колибри и кризис среднего возраста: что почитать и обсудить в книжном клубе

17 февраля 2026 / Томский Обзор

«Молчать про книжки — это ненормально», — считает Екатерина Аксенова, автор блога prometa.pro книжки и организатор книжных клубов.

Поэтому к прочтению и обсуждению она предлагает три книги нон-фикшн, каждая из которых по-своему влияет на читателя и заставляет задуматься. Что это за произведения и о чем они — рассказываем в нашем материале.

Купчихи, дворянки, магнатки: Женщины-предприни-мательницы в России XIX века, Галина Ульянова

Я считаю, что нон-фикшн обсуждать всегда невероятно приятно и полезно. Порекомендую несколько книжек, которые так и просят, чтобы про них поговорили. Из нашего «меню» я бы предложила книгу «Купчихи, дворянки, магнатки: Женщины-предприни­мательницы в России XIX века» Галины Ульяновой. Это небольшая книжечке, наполненная правдивыми и увлекательными историями женщин-предпринимателей XIX века. Очень разных: одни получали благодаря браку со своим высокопоставленным мужем госконтракт, другие — условные крестьянки, которые как-то выкупали себя из крепости, со своими девятью сыновьями приходили в Рогожскую слободу, начинали варить мыло, дальше быстрая прокрутка вперед, и вот они уже преуспевающие купчихи.

Интересная книжка и духоподъемная, потому что показывается, как в XIX веке, когда, например, в викторианской Англии, про которую мы так любим читать, женщина не имела права в плане материальных ресурсов ни на что. А в России женщины были наделены правами и использовали их.

Необъятный мир. Как животные ощущают скрытую от нас реальность, Эд Йонг

Также хочу вспомнить книжку Эда Йонга «Необъятный мир. Как животные ощущают скрытую от нас реальность», которую стоит почитать, даже если вы не любите книжки про животных. Я их тоже не люблю. Но это философская работа, которая расширяет понимание мира.

Там со всех сторон написано, что наш пузырек восприятия, в котором мы живем, то, что мы видим, слышим, ощущаем, осязаем, этот не первый вариант понимания окружающего мира. Находящийся в этой же комнате кузнечик живет в другом причудливом мире, богатом на колебания, вибрации. Колибри видят миллион цветов.

Книжка несентиментальная, автор не стыдит нас всех за то, что мы разрушили природу и сломали экологию своими путешествиями на самолетах и одноразовыми палочками для ушей, там нет подобного шейминга, она абсолютно великолепна.

Веллнесс, Нейтан Хилл

Для клубного чтения не могу не порекомендовать роман, который многое читали этим летом. Он называется «Веллнесс» Нейтана Хилла. Эта книжка ужасно смешная, потому что ее герои — люди среднего возраста, среднего класса, такие же, как мы, которые прочитали тонну всякого «нонфика», правда думают про саморазвитие, про то, как нужно экологично воспитывать детей.

Она с одной стороны комическая, потому что узнаешь себя. А с другой — раскрывает какую-то правду о взрослении, о семейной жизни на определенном этапе, о воспитании детей, карьерных траекториях, о тайнах прошлого и о жилищных вопросах, что тоже важно.

Эти три книжки я от души рекомендую, они доставят удовольствие, независимо от того, в клубе или нет их обсуждать. Потому что мне кажется, нет ничего более естественного, чем обсуждать книжки. А молчать про них — это ненормально.

Полный текст интервью с Екатериной о том, как стать создателем корпоративных книжных клубов и учить этому других, читайте в нашем материале по ссылке.

Текст: Мария Симонова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».