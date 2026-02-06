Суд ввел наблюдение в малой НК «Томскгеонефтегаз», требования кредиторов — более 1,7 млрд рублей

6 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Арбитражный суд Томской области ввел процедуру наблюдения в ООО «Томскгеонефтегаз» (небольшая нефтедобывающая компания в Томской области), а также включил в реестр требований кредиторов долги на сумму свыше 1,7 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Заявление о признании компании банкротом подавала Федеральная налоговая служба РФ по Томской области.

Суд включил во вторую очередь реестра требований кредиторов задолженность по страховым взносам в размере 11,2 млн рублей. В третью очередь реестра включена задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды в сумме 1,743 млрд рублей.

Конкурсным управляющим утвержден член союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» Размик Кесян.

Следующее заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 25 июня.

АО «Томскгеонефтегаз», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в Томске в 1997 году. В 2010 году АО было реорганизовано в ООО. Компания владеет лицензиями на пользование недрами в Александровском районе Томской области. По итогам января-июня 2020 года добыла 16,22 тыс. тонн нефти и газового конденсата (более поздние данные отсутствуют — ИФ).

В 2023 году «Томскгеонефтегаз» уже был ответчиком по банкротному делу, тогда суд открыл конкурсное производство, требования кредиторов достигли 3,9 млрд рублей. В конце 2024 года компания и кредиторы подписали мировое соглашение.

В судебной документации по первому банкротству говорилось, что ТОО «Синьцзянская торгово-промышленная компания «Сан Бао» (Xinjiang Sanbao Industrial Group Co. Ltd, КНР) планировало инвестировать до 4 млрд рублей в ООО «Томскгеонефтегаз». Ожидалось, что с учетом планируемых инвестиций, добыча «Томскгенефтегаза» на Конторовичском месторождении в 2025 году составит порядка 77 тыс. тонн. В перспективе планировалось увеличение добычи до 396,8 тыс. тонн. При этом предполагалось, что «Томскгеонефтегаз» в течение трех лет будет поставлять 90-95% добытой нефти ООО «Транслайн».

В июле 2025 года ТОО «Аст. Ойл компани» (Ast. Oil company, Казахстан) приобрело «Томскгеонефтегаз». По информации из открытых источников, Ast. Oil company было зарегистрировано за месяц до этого в Астане. Руководителем компании является Сауле Омарбекова. До внесения этих изменений 100% «Томскгеонефтегаза» владело ООО «Контур Т», которое на 75% принадлежит канадской «Аурик Инвестмент Кэпитал», на 24,75% — бизнесмену Александру Якименко.

