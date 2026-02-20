18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают на гастроспектакль с ананасовым квасом и пельменями

Афиша Томска, Город, Еда, Томские новости, интересные новости Томска куда сходить где поесть интересные новые заведения Томичей приглашают на гастроспектакль с ананасовым квасом и пельменями

В четверг, 26 февраля, в томском ресторане «Гербарий» пройдет гастрономический спектакль «Кушать подано!». Гостей ждет набор из пяти блюд, вдохновленный кулинарными литературными произведениям сибирской писательницы XIX века Екатерины Авдеевой и автора «Гастрономической поэмы» Владимира Филимонова.

— Гастрономический спектакль «Кушать подано!» — это не только ужин, но и история, рассказанная через театр и литературу, — отметила постановщик Алена Шафер. — В преддверии весны гости познакомятся с традициями русского гостеприимства и кухней Томской губернии. Каждое блюдо вечера будет связано с историческим контекстом.

В меню — неожиданные сочетания и игра со вкусами. Гостям предлагают ананасовый квас, томские пельмени и особенные щи с ананасом, паштет «Александровский», а на десерт — монплезирский маседуан (фламбированный ананас). Завершится ужин купеческой настойкой.

За приготовление блюд отвечает шеф-повар «Гербария» Тимофей Васин и кондитер Анна Семенова. Трапезу оживит актер Томского театра драмы Владислав Хрусталев: он проведет зрителей через все этапы гастрономического путешествия, делая из каждого гостя не просто наблюдателя, а активного участника повествования.

Мероприятие пройдет в ресторане «Гербарий» на пр. Ленина, 55. Начало в 19.00, стоимость: 3000 рублей. Узнать подробности можно по телефону: +7 (3822) 97-99-64.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичи стали реже покупать автомобили с пробегом

9 февраля 2026
Дети города

Пазл сложился. Как НКО становятся центром притяжения для молодых специалистов

10 февраля 2026
Томские новости

Томичам расскажут о Борисе Вейнберге на пешеходной экскурсии к его 155-летию

2 февраля 2026
Томские новости

Васюганские болота превращают глину в природный сорбент — томские ученые

18 февраля 2026
Томские новости

В Томске расторгнут договоры с перевозчиками маршрутов №4 и №53

5 февраля 2026
Томские новости

Шесть томских «Домов за рубль» нашли инвесторов с начала года

18 февраля 2026
Томские новости

В ближайшие дни томичей ждут морозы

2 февраля 2026
Томские новости

Томские ученые нашли новый способ «облегчать» тяжелую нефть

3 февраля 2026
Город

Два проекта: Как строили Императорский университет в Томске — 1 серия

28 января 2026