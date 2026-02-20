Томичей приглашают на гастроспектакль с ананасовым квасом и пельменями

20 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В четверг, 26 февраля, в томском ресторане «Гербарий» пройдет гастрономический спектакль «Кушать подано!». Гостей ждет набор из пяти блюд, вдохновленный кулинарными литературными произведениям сибирской писательницы XIX века Екатерины Авдеевой и автора «Гастрономической поэмы» Владимира Филимонова.

— Гастрономический спектакль «Кушать подано!» — это не только ужин, но и история, рассказанная через театр и литературу, — отметила постановщик Алена Шафер. — В преддверии весны гости познакомятся с традициями русского гостеприимства и кухней Томской губернии. Каждое блюдо вечера будет связано с историческим контекстом.

В меню — неожиданные сочетания и игра со вкусами. Гостям предлагают ананасовый квас, томские пельмени и особенные щи с ананасом, паштет «Александровский», а на десерт — монплезирский маседуан (фламбированный ананас). Завершится ужин купеческой настойкой.

За приготовление блюд отвечает шеф-повар «Гербария» Тимофей Васин и кондитер Анна Семенова. Трапезу оживит актер Томского театра драмы Владислав Хрусталев: он проведет зрителей через все этапы гастрономического путешествия, делая из каждого гостя не просто наблюдателя, а активного участника повествования.

Мероприятие пройдет в ресторане «Гербарий» на пр. Ленина, 55. Начало в 19.00, стоимость: 3000 рублей. Узнать подробности можно по телефону: +7 (3822) 97-99-64.

