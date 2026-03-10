18+
Щи и ананасы. В Томске прошел первый гастроспектакль «Кушать подано!»

В томском ресторане «Гербарий» прошёл гастроспектакль «Кушать подано!». Его участники отправились в своеобразное гастрономическое путешествие по русской кухне с сибирским акцентом — и с неожиданным для старинных рецептов ингредиентом: ананасами.

Формат вечера объединил ужин и театральное действие. Трапеза сопровождалась чтением рецептов и фрагментов из литературных произведений XIX века, а также рассказами о гастрономических привычках прошлых эпох. Через тексты, истории и блюда гости узнавали, что ели на Руси, подо что пили во время трапезы и как в сибирских городах появлялись продукты, которые сегодня кажутся экзотическими.

Организаторы подготовили сет из пяти блюд, каждое из которых сопровождалось отдельным эпизодом гастрономического рассказа. Вечер открыли томские пельмени с копчёной сметаной и «уксусной водой» с зеленью. Далее подали традиционные сибирские суточные щи — но с неожиданным историческим акцентом: ананасами, которые, как рассказывают исследователи гастрономии, были знакомы томичам ещё в XVIII веке. К супу предложили пирожки с тремя разными начинками.

Суточные щи с квашеным анансом
Продолжением ужина стал нежный «Александровский» паштет, а десертом — монплезирский маседуан с фламбированным ананасом. Завершилась трапеза купеческой настойкой.

Нежный «Александровский» паштет
Монплезирский маседуан с фламбированным ананасом
За кухню отвечали шеф-повар ресторана «Гербарий» Тимофей Васин и кондитер Анна Семёнова. Театральную часть вечера выстроила режиссёр Алёна Шафер, которая в течение ужина погружала гостей в гастроисторический контекст — от происхождения щей и борщей до традиций русских трапез и появления в Сибири необычных для региона продуктов. В спектакле также участвовал актёр Владислав Хрусталёв, проводивший зрителей через литературные сюжеты и кулинарные истории.

Организаторы планируют продолжить серию гастроспектаклей. Ближайший вечер намечен на середину марта и будет приурочен к Великому посту.

