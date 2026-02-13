Власти Томска передумали расторгать договор с перевозчиками №4 и №53

13 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Перевозчики томских маршрутов №4 и №53, с которыми ранее администрация Томска планировала расторгнуть договоры, исправили нарушения. Как уточняют в пресс-службе мэрии, это было сделано в течение 10 дней.

Так, перевозчик маршрута №53, автобус которого выполнял рейсы в Северске, вернул машину на муниципальный маршрут.

Перевозчик маршрута №4 также исправил нарушения, связанные с низким выполнением рейсов. По данным Центра организации и контроля пассажироперевозок, специалисты которого внимательно следили за работой маршрута, средний процент выполнения рейсов за 10-дневный срок составил более 80%. Так, например, во вторник, 10 февраля, было выполнено 99% рейсов, в понедельник, 9 февраля, 94%, в воскресенье 87%.



— Пока на маршрутах продолжат работать прежние перевозчики. В случае, если ситуация с нарушениями контрактов повторится, снова ждать 10 дней по закону мы не обязаны, договор расторгнем сразу, — сказал заместитель мэра — начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Путров.

В пресс-службе уточняют, что несоблюдение интервалов и выполнение менее 75% рейсов считается грубым нарушением муниципального контракта, которое ведет, в том числе, к расторжению. Ранее за это нарушение был расторгнут контракт с перевозчиком маршрута №13/14.

Напомним, ранее мэр Томска принял решение о расторжении контрактов с перевозчиками маршрутов №4 и №53 из-за невыполнения ими своих обязательств.

